港警近距離射傷學生 朱稱一國兩制沒市場遭五毛洗版

2019-10-03 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，1日竟有警察近距離對一名18歲高中生胸部開槍，引發各國譴責。前新北市長朱立倫也在臉書評論此事，並指香港局勢惡化至今，凸顯出港人與北京政府在核心政治理念的看法分岐。這正是為什麼「一國兩制」在台灣毫無市場。結果這番話引來對岸愛國網民不滿，紛紛翻牆到朱的發文底下留言洗版。

有香港警察1日以實彈近距離擊傷一名就讀荃灣公立何傳耀紀念中學（何中）、年僅18歲的街頭抗爭者，引發輿論譁然。朱立倫昨深夜也在臉書發文，文中除針對宜蘭南方澳跨港大橋斷塌一事呼籲，未來消防署、海巡署與海軍等單位，應共同規劃成立專責水下救難單位，也針對香港高中生遭港警近距離開槍一事評論，指港府在現行體制下，須處處顧及中央立場，無法一心以民眾為念；其所凸顯的，則是港人與北京政府間，在核心政治理念的看法分岐。這正是為什麼「一國兩制」在台灣毫無市場。

這番發言隨即引來中國網友翻牆到朱的臉文底下留言洗版，稱「暴徒主動撲到槍口上，按照美國警察執法標準，應該當場射殺，香港警察只是開槍示警，已經很仁慈克己了」、「你這麼理解香港的事情，去香港示威的大街上走走，說幾句國語試一下？」、「有朱這種隨波逐流的政治人物，也經沒有是非標準」、「開槍就應該往致命的地方打，畢竟警察安全受到威脅」、「這樣的狀況如果是發生在美國的，美國警察可是會毫不留情的讓你一槍斃命的」。

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