反送中》香港文憑試放榜 「狀元」們駁「通識洗腦」說

2019-07-10 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港中學文憑考試（DSE）今日放榜，本屆共誕生12名7科考試項目都獲得「5**」的「狀元」，其中有6人在「延伸數學」也獲得「5**」，獲得「超級狀元」的榮譽。這些「狀元」們在接受媒體採訪時，除了對反《逃犯條例》修法引發的種種議題表達看法以外，對於建制派日前聲稱「通識科」是「洗腦」的言論，大多持反對意見。

綜合香港媒體報導，來自「拔萃女書院」，並獲英國劍橋大學有條件取錄的「超級狀元」蔡欣平表示，她和大多數港人一樣反修例。雖然並沒有參加集會遊行，但蔡欣平表示，她十分欣賞港人對香港的熱誠。另外，蔡欣平指出，特首林鄭月娥應正面而主動的回應市民訴求，而不該採取迴避的態度。

對於近日因《逃犯條例》引發的醫警對立狀況，「聖馬可中學」首位「狀元」的陳韋諾認為，醫生有其專業操守，面對干侵犯病人隱私的要求，醫生有權也該予以拒絕。陳韋諾又指，醫生要有「仁心」，不能只為金錢。

對於近來香港社會抗爭，陳韋諾表示，政府應該反思年輕人上街頭的原因。陳韋諾表示，既然林鄭月娥日前已說，修例一事已經「壽終正寢」，無法理解為何林鄭月娥遲遲不宣布「撤回」。

前行政長官董建華前一陣子，將年輕人上街抗爭的原因歸咎於當前的必修科目「通識科」，並指「通識科」是「洗腦」、「教壞小朋友」。陳韋諾則表示，通識教育有存在的價值，也能從中發展出自己想法，訓練批判性思考。

「培正中學」的「狀元」葉卓穎認為，「洗腦」並不存在。葉卓穎指出，該課程能令知識面變得更廣，倘若沒有該門課程，學生就只會專注在自己感興趣的科目上。

蔡欣平、葉卓穎、陳韋諾乃至大多數的「狀元們」都指出，「通識科」在「關注新聞時事」、「培養批判思考」等方面具有正向的幫助。

香港中學文憑考試須應試，英國語文、中國語文、數學及通識教育4科「核心科目」，考生多會依據自己的「類組」，另外再報考2至3科。各科都獲得最高等第「5**」者則稱「狀元」。而考生，如果在不被視為獨立科目的「延伸數學」上也得到「5**」，則被稱為「超級狀元」。

中學生對通試科的想法請見︰

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