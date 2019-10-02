譴責港警開槍 香港公共醫療醫生協會：無異行刑

2019-10-02 17:35

〔中央社〕香港警方昨天以實彈開槍，導致一名示威者重傷。香港公共醫療醫生協會質疑警方「生命受嚴重威脅」的說法，及為何不以次級武力向非致命部位開槍？批評警員的行徑「與行刑無異」。

協會1日深夜發聲明表示，從網上影片所見，開槍警員「只是被棍攻擊手部，並沒有如警方辯稱生命受到嚴重威脅」。並質疑警員當時左手持一支用作發射布袋彈的長槍，但「選擇以殺傷力更大的手槍向學生左胸瞄準發射，而非以殺傷力低級的布袋彈向非致命身體部份發射」。

聲明批評，警員的行徑「根本與行刑無異」，也嚴重超出警隊應該使用的武器水平，協會對此予以強烈譴責。

聲明也批評，警方在社交媒體表示學生只是肩膀位置附近受傷，而非左邊胸腔受槍傷，「嚴重歪曲事實」。

聲明也指出，學生中槍倒地大量出血，同伴見狀立刻上前試圖營救，卻被另一名防暴警察阻止並將他制服按在地上。

聲明表示，社會各界以往已多次提出，在雙方武力不對等情況下，警方並未跟從指引，以最低武力制服示威者。前線警員對市民、記者、醫護人員懷有敵意，毫不尊重香港市民的示威和基本權利；可是「警方高層不但沒檢討下屬隊表現，而且多次替其過失辯解」。

聲明最後指出，示威運動6月至今，政府從未釋出認真解決香港政治問題的意向，「只以武力試圖消滅一代香港年輕人，這只能令香港的情況不斷退後」。這種行為敗盡警隊多年來見的專業形象，不但令更多香港市民蒙受不必要的傷害，將香港警察推到市民的對立面，更嚴重損害香港的國際形象。

香港01報導，協會會長馬仲儀今早接受電台訪問時也表示，警員向示威者開槍的位置接近心肺等重要器官，而非四肢，開槍當下應該清楚是要對示威者的身體造成嚴重的致命傷害。

她也說，受傷示威者目前傷情由危殆轉為穩定只是「十萬分之一的好彩（好運）」，希望大眾繼續關注他術後的康復狀況。

香港警方1日在荃灣以實彈擊中一名18歲示威者的左胸，導致該名示威者肺部受傷。警務處長對此表示，警員當時感到生命受嚴重威脅而開了一槍，稱中槍男子「左肩」受傷；並強調警員判斷是最合理、合適，也合法。

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