原住民轉型正義 促轉會將與原轉會辦培訓營

2019-10-02 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為還原歷史真相、促進原住民族轉型正義，行政院促轉會將與總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」土地小組合作，在10月26日至28日共同辦理「原住民族歷史真相調查人才培訓營」，活動預計招募50名學員，並於今日開放報名。

促轉會表示，人才培訓營將透過「調查方案規劃與設計」、「檔案資料蒐集判讀」、「口述訪談要領」及「歷史正義與轉型正義的實務經驗」等課程，培力原住民族和各地方團體強化自主調查能力。

促轉會指出，這可以使部落族人能以檔案及訪談技能為輔助，推動自身及部落土地、語言及文化變遷等歷史真相調查，累積族群主體動能，建構台灣原住民族歷史真相與轉型正義的部落觀點。

促轉會提及，台灣原住民族歷經不同時期的殖民統治，長期以來，統治者透過同化、監控和強制等極權手段，箝制台灣原住民族的自主性，也造成不同型態的人權侵害。

自2016年總統蔡英文代表國家對原住民族道歉，並設置「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」及2018年5月促轉會正式揭牌成立後，台灣原住民族轉型正義工程逐步開展，並累積豐厚的能量。

促轉會說明，本次活動由兩會攜手合作，期待透過調查課程的培訓，合力促成越來越多原住民參與轉型正義工作，釐清、還原屬於原住民族觀點的歷史真相，讓台灣原住民族的轉型正義工程能更加永續，更具主體性。

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