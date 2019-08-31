促轉會明年5月任務結束 楊翠：將提移轉策略

2019-08-31 22:30

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會在去年5月31日掛牌，如今已1年3個月，階段性任務將在明年5月結束，促轉會代理主委楊翠今天表示，促轉會是任務型機關，在明年5月任務結束前，將思考出任務如何移轉、移轉給誰，提出如何移轉等策略，將在明年的總結報告中呈現。

促轉會已公告撤銷逾5800位政治受難者的有罪判決，並積極清查政治檔案，要還原歷史真相，不過，消除威權象徵等相關轉型正義工程仍未竟其功，依促轉條例的規定，促轉會2年的任務將在明年5月到期。

楊翠今天接受原民台「部落大小聲」節目專訪，提及明年5月促轉會法定任務將結束時，她表示，我們必須要思考出一套我們目前完成的成果是什麼，以及有好成果的地方怎麼樣能夠移轉，所以我們會思考出我們的任務如何移轉、移轉給誰、如何移轉的一些策略，以及提供政府各個不同方面的建議，未來將在總結報告中呈現。

促轉會過去為何積極進行政治受難者有罪判決的公告？楊翠說，這是促轉會過去主要的工作之一，雖然當事人因白色恐怖事件獲補償、二二八事件獲賠償，但並沒有被撤銷當年的刑事有罪判決，過去一年多來，促轉會努力比對資料，確認當事人的身分，這件事非常重要，因為對當事人及其家屬來說，罪名的平反是他們期待最重要的事，這也是最根本的期待。

被詢及有關促轉會已公告撤銷逾5800位政治受難者有罪判決，其中有50位是原住民受難者，楊翠說，許多當事人的資料其實是被埋沒在檔案之中，雖然是原住民身分卻用漢姓的檔案，但促轉會透過相關檔案資料及其他文獻交叉比對，已確認出有70位具原住民身分，目前還在持續比對中，希望釐清得更精確。

楊翠說，從原住民轉型正義來看，更也顯示出轉型正義，不分族群、黨派、性別與階級，不為特定政黨服務，促轉會立基於民間的研究，在更多檔案的基礎之下，「我們要問國家的加害體制是如何操作的？」、「在威權統治時期國家做錯了什麼？」。

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