中正紀念堂轉型二大方向 楊翠：自由園區或公家機關

2019-04-25 12:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會代主委楊翠今日接受廣播專訪，她談及中正紀念堂轉型議題時表示，該案已送至行政院，文化部提出兩大轉型方案，政院未來將召集各部會溝通討論，再決定是要往「自由園區」，或「公家機關場域」方向轉型。

楊翠表示，促轉會去年已提出關於中正紀念堂轉型5項原則建議，也與文化部保持溝通，在大原則上與文化部是沒有歧異的，目前轉型方案整個彙整到行政院，政院也希望開啟溝通，會找各部會及台北市政府研商，最後才會拍板定案。

「持續第二波對話溝通，不會直接選A案或B案！」楊翠提及，文化部願景工作坊有彙整出10幾種想法，最後凝聚出最後2種轉型方案，細部方面目前都還沒討論，台灣社會太容易把事情理解成拆或不拆的二元對立，建議可從空間解嚴、美感設計、整體感思考，不應只想拆或不拆。

對於中正紀念堂有哪邊是威權象徵？楊翠指出，「威權到處存在」，從牌樓開始就是帝王象徵，當然可存在成為觀光景點，但空間語境須解嚴、賦予新意，也不是全部夷為平地，例如在家裡加條裝飾，整體感覺就不一樣。

楊翠也說，中正紀念堂要面對世界的話，不管是不義遺址或威權象徵，中正紀念堂不是只有紀念蔣介石，中正紀念堂也是台灣1980年代社會運動重要場域，反威權和受害記憶都應該留下來，假設以後變「自由園區」，還有許多細部工程是藝術家、設計家要去思考的。

「不是去蔣化，是去威權化！」楊翠強調，世界各國都有做去威權化這件事，台灣公共空間有1066件蔣介石塑像，以韓國威權統治者李承晚來講，目前在韓國只有二尊銅像，一尊在他家，另一尊以前就讀學校，讓過去成為過去，現在空間讓他走向民主，這是依據世界各國做法來推動的。

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