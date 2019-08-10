將訪談陳文成命案、林宅血案證人 促轉會明年提調查報告

2019-08-10 11:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院促轉會重啟調查陳文成命案、林宅血案，本月中下旬起將訪談學者專家等證人，目前已由促轉會委員尤伯祥召集這兩案同步進行調查，預定在明年提出陳文成命案與林宅血案的調查報告，給家屬及國人一個交待。

依據「促進轉型正義條例」的規定，促轉會就還原歷史真相等推動轉型正義等事項，在2年內提出調查報告，2年內未能完成者，得報請行政院長延長之，每次以1年為限。由於促轉會明年5月31日成立將屆滿2年，促轉會將依規定在明年5月底前提出陳文成命案與林宅血案的完整調查報告。

促轉會先前向國安局調閱戒嚴時期的政治檔案受阻，國安局以「永久機密」為由不願提供，不過，在總統府指示研議國安局機密檔案後，促轉會近期近期獲准進入國安局查閱林宅血案、陳文成命案等檔案。

促轉會發言人葉虹靈接受本報訪問表示，促轉會接下來將展開調查訪談工作，訪談當年調查陳文成命案、林宅血案的學者專家等證人，據了解，當年不僅有法醫參與，相關學者專家也曾進行調查，這些人都將是促轉會規劃訪談的對象。

至於陳文成命案與林宅血案的調查要如何進行？葉虹靈說，目前已由促轉會委員尤伯祥召集這兩案進行調查，而且這兩案是同步進行調查。

台大數學系校友陳文成當年在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，1981年他返台探親時，7月2日遭到警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。對於陳文成的離奇死亡，外界普遍認為是政治謀殺。

葉虹靈說，促轉會將從高檢署等過去相關的調查報告找出陳文成命案的疑點進行調查，重要的是，要去調查了解當年的情治單位等監控網絡，促轉會將在明年提出陳文成命案與林宅血案的調查報告。

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