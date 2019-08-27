拔腳趾、刑求樣樣來！促轉會勘查台北看守所不義遺址

2019-08-27 12:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會為調查不義遺址，7月29日已前往新店第三公墓勘查安坑刑場舊址，近期促轉會主委楊翠一行人也到「矯正署台北看守所」進行現勘，確認1980年代關押政治犯的牢房「平三舍」所在位置。

促轉會指出，「台灣台北地方法院看守所」原位於台北市中正紀念堂附近，1970年購置土城土地辦理遷建，而後更名為「台灣台北看守所」，至2011年因行政院組織改造，再度更名為法務部矯正署台北看守所。

促轉會表示，台北看守所從二二八事件到解嚴前後，是關押許多「政治犯」的重要場所。從檔案局提供資料得知，1949年為了要擇優保釋因二二八事件而遭羈押的各監犯人，統計全台未決犯共18名，其中8名是被關押在台北看守所。

另據台北地方法院名冊記載，從1973年至1976年3年期間，因犯「叛亂案件」，羈押在台北看守所的被告約有400多名。

「台北看守所遷至土城後，也關押許多政治犯！」促轉會舉例，有以「煽惑內亂」罪名判刑的劉峰松、台獨案的蔡有全、許曹德，以及主張台灣獨立事件而入獄的江蓋世等人，皆曾被關在台北看守所。

促轉會提及，根據所方提供的歷史資料，在解嚴當時「平三舍」（誠舍）尚關押著5名「叛亂犯」。

恐怖的是，關押在台北看守所的「叛亂犯」時常遭到刑求，例如1973年被關在「誠舍」的林頌和控訴所方「迫令書寫彼等認為滿意之『自白書』，經拒絕後，立施毒刑，每日1次至3次不等」。

林頌和痛陳，「非但日夜不分，甚至星期日亦不例外，前次施刑達150餘次，…其右腳大姆趾甲強行拔下，當時鮮血淋漓，痛澈臟腑，至今趾甲尚未再生復原。」

1980年，劉峰松也曾在著作寫道：「獄卒作威作福，被告被叫出房，都得蹲著講話…有一天難友們交換『體罰』的心得，有人說『背寶劍』真他媽的難過…。」

促轉會表示，當時虐囚情況嚴重，1984年時任立法委員的黃主文曾在質詢時，要求嚴懲當時的所長朱光軍。

促轉會也勘查發現，「平三舍」（誠舍）為1980年代情治機關所設置，具有「秘密拘留中心」性質的監舍。未來將在不影響各單位正常運作的條件下，規劃出各個歷史文化場所的保存規劃方案，作為後續各類型不義遺址保存參考範例。

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