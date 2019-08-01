促轉會訪安坑刑場 保存不義遺址

2019-08-01 11:29

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣在威權統治時期有幾處槍決政治犯的場所，促轉會昨天前往現址位於「新店第三公墓」的「安坑刑場」進行訪勘。在新北市政府協助下，促轉會比對刑場所在範圍，並與專家討論，試圖更精確定位刑場位置確認安坑刑場地點。

促轉會表示，後續將與新北市政府殯葬管理處討論確認刑場範圍所需準備，持續增進社會對不同類型的不義遺址之認識，做為促轉會未來進行系統性規劃的參考。

安坑刑場與馬場町刑場是威權統治時期台灣北部槍決政治犯的主要刑場。安坑刑場約於1954年啟用，至1988年左右始由司法監獄取代其功能，使用時間長達34年。刑場位於新北市新店區安華路（舊稱刑場路），即現在的新店第三公墓，與原新店軍人監獄（現新店戒治所）相隔一個小山坡。

根據官方檔案，在安坑刑場槍決的著名政治案件當事人，包括原住民族的政治案件當事人湯守仁、高一生、林瑞昌，「泰源事件」的江炳興、鄭金河、詹天增、陳良、謝東榮，以及推動台灣獨立運動的陳智雄等。此外，安坑刑場使用期間也槍決刑事案件當事人，如李師科等。

促轉會表示，曾任軍法官，後來也成為政治犯的曾勝賢過去的口述中，也回憶他就讀軍法學校時，曾被叫去槍決見習：「凌晨3、4點叫死刑犯起床，驗明正身，從押房拖出來到法庭，在法庭檢察官訊問，驗明正身，我們實習的人會在法庭出現，在那裡觀摩。……到達的時候，檢察官跟我們見習的都在旁邊，外圍都有人站崗以及一個劊子手，那一次補了5槍人才死，檢查證明人已經斷氣了，我們才離開現場。我看過那次之後，好幾天吃不下飯」。

共同參與訪勘的專家張維修表示，安坑刑場大多於凌晨3點到5點之間執行槍決，隔著一座小山丘的附近社區住民，經常會躲在山丘上觀看，等到執行完畢之後，前往現場撿拾掉落的彈殼變賣。

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