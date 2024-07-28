直搗江啟臣本命區！何欣純頻關心谷關、梨山災情

何欣純風災期間前往谷關工務段致贈物資、加菜金，頻頻關心和平區谷關、梨山路斷、停電、沒油可加，外界解讀是直搗江啟臣本命區。（何欣純提供）

2024/07/28 21:48

〔記者陳建志／台中報導〕凱米颱風肆虐全台，台中和平山區的梨山路斷、停電，有意參選下屆台中市長的民進黨立委何欣純，26日先是攜帶物資到交通部公路局谷關工務段慰問辛苦救災的工作人員，並關心停電多天的大梨山停電搶修狀況；今天梨山唯一的加油站傳出存油將用完，她又協調台灣中油緊急送油。因和平區是國民黨積極布局下任市長的江啟臣立委選區，因江啟臣目前不在國內，何欣純的動作被解讀直搗江本命區。

凱米颱風24日開始影響台灣，造成台中梨山區域傳出嚴重災情，停電丶路斷，好像孤島一般，何欣純26日前往和平谷關，因公路局谷關工務段同仁及工程團隊連日冒雨搶救施工物資缺乏，也沒時間補給，她準備了烤雞、泡麵、罐頭、飲用水等食物，讓辛苦搶修的工程人員及駐守人員有食物補充體力，儘速搶修恢復通車。

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因目前正值水蜜桃採收季節，水蜜桃一年一收且無法久放，颱風造成台8線路斷，本來阻斷聯外交通，果農本憂心整年血本無歸，何欣純關心搶修狀況，所幸經搶通當天農產品已可以運輸下山；並關心大梨山地區停電修復狀況，同時致贈工務段及台電加菜金，謝謝大家盡心盡力堅守崗位。

何欣純27日繼續關注整個大梨山交通恢復情形及電力供應狀況，也感謝和平區長吳萬福努力解除新佳陽部落面臨的斷糧危機，在前1天以接駁方式將物資交給新佳陽部落民眾載回。

何欣純今天又接獲梨山農友陳情目前正值水蜜桃採收季節，相關農產品交通運輸高度仰賴梨山加油站供應燃油，但因平時運補燃油的台7甲線不通，居民人心惶惶，擔心梨山唯一的加油站庫存用罄，農產運輸及搶通搶修重型機具用油不夠丶油罐車補給中斷，何欣純得知緊急協調中油總經理方振仁，並建議改從南投合歡山一帶進去補給燃油。

台灣中油公司接獲反映，全力協調油罐車及司機人員，調用民間12噸的小型油灌車送油，並從合歡山上梨山，預計今晚會抵達梨山加油站，解決梨山居民的燃眉之急。

因何欣純和江啟臣分別是民進黨和國民黨參選下屆台中市長的熱門人選，江啟臣近日代表立法院率團前往西班牙參加「旅歐華僑團體聯誼會議」，目前尚未返國，何欣純持續前往江啟臣的選區關心民眾路斷、停電、沒油可加的狀況，外界解讀是直搗江啟臣本命區。

江啟臣辦公室發言人王昱翔今天表示，救災不分區域，更不論藍綠，現階段災後復原最重要，不用做過多的政治解讀。只要對民眾有益處、對救災有幫助我們欣見來自社會各界的關心與協助。

王昱翔指出，凱米颱風造成山城部分區域出現路樹傾倒與停電情況，和平新佳陽部落更因聯外道路中斷，一度形成孤島。服務團隊接獲反映後皆一一反映給行政部門，也感謝中央、地方行政單位積極投入搶休工作，目前仍有部分區域待處理，施工單位正加緊趕工中。

梨山唯一的加油站庫存燃油即將耗盡，居民和果農擔心沒油可加，立委何欣純今天緊急協調中油總公司送油。（台灣中油提供）

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