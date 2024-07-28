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質疑寡婦樓案「用市府公款委任律師」 李正皓控高虹安涉貪擬提告

新竹市長高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安。（資料照）

2024/07/28 22:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕官司接二連三？高虹安因詐領立委助理費一審被重判7年4個月，新竹市長頭銜被停職，名嘴李正皓昨在臉書發文提到，去年踢爆高虹安在寡婦樓與竹市民主段都更的相關細節，高虹安為自證清白，委任律師告他，他今年收到高虹安控告的民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府。李正皓稱他從頭到尾針對的都是高虹安，關市府啥事？且市府是政府單位，政府單位哪來的「人格權」受損？

李正皓說，當律師向法院提出上述疑問後，高虹安的律師馬上追加高虹安為原告，並提到他被很多縣市首長告過，韓國瑜、徐榛蔚、傅崐萁、侯友宜等；但沒有一個縣市首長是用縣市政府名義作為原告，都是用本人。李正皓質疑這筆律師費是由新竹市府的公款支出；因此，與律師討論後，下週律師會向地檢署提起告發，告發高虹安違反貪污治罪條例六條一項五款中的「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益」。

竹市府：市長為法定代理人

對此，市府表示，市長是市政府法定代理人，於調解、訴訟等法律程序中，市府無論是原告或被告，市長均名列代表人或法定代理人。並提到過去市府也曾委請律師提告，針對提告自然人之相關事宜，市府標準都一致。

另都發處表示，寡婦樓都更案屬國防部土地，國防部為活化土地委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標，並由理銘開發股份有限公司得標。從112年至113年間，市府已多次發布新聞稿駁斥寡婦樓案相關不實指控，但政論名嘴多次指控、影射市府涉及不法，不實言論已傷害市府名譽形象。

都發處說明，市府依法針對政論名嘴不實指控提出訴訟，因此以市府名義提出爭訟，要求回復名譽與賠償，希望捍衛市府清白與基層公務員形象。

李正皓踢爆高虹安與新竹市寡婦樓都更案間的關係，遭新竹市府提告民事求償。李正皓在臉書po出訴狀公文，並質疑高虹安是用市府公款委任律師告他。（照片取自李正皓臉書）

李正皓踢爆高虹安與新竹市寡婦樓都更案間的關係，遭新竹市府提告民事求償。李正皓在臉書po出訴狀公文，並質疑高虹安是用市府公款委任律師告他。（照片取自李正皓臉書）

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