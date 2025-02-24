手機保護貼越貴越好？ 配件行10年老員工揭內幕

有網友指出，無論多貴的保護貼，幾乎都是「中國製」。示意圖。（路透）

2025/02/24 21:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會為手機貼上螢幕保護貼，一名自稱在手機配件行業待了10年員工指出，門市銷售人員都會用「話術」顧客，將商品包裝成國外進口，但大部分產品都還是中國製，只有極少數是台灣製造，原PO強調，「玻璃貼根本沒有日本製、歐美製」，產地依舊在中國。

網友在Dcard發文稱，日本製造或是歐美製造的玻璃貼，只是貼上品牌而已，產地仍然在中國；即使消費者花了大錢，選擇比較硬的保護貼，「只要摔到敲到都有可能會破掉，就算你貼昂貴的玻璃貼也是一樣」。

請繼續往下閱讀...

原PO也透露，同樣的商品沒有統一的標價，「今天買是A價，明天買是B價，取決於店員的心情及當日的業績」，他也提醒，「只要沒寫出來都是店員自己喊的，記得去沒有標價錢的店家買東西的時候要詢問活動，有時候會有意想不到的優惠」。

另外，原PO還說，客人通常聽到台灣製或日本製價差僅需100元，通常都會選擇日本製造，「但其實都是中國製造，兩種都是同樣的東西並沒有差別」，也遇過同事詢問要亮面或是藍光？價差1、200元，客人說要藍光的，可能藍光的剛好沒有了同事拿亮面貼，但收費一樣，「假如你們有買的話記得要跟店員拿來看，標籤上都一定有寫清楚是什麼東西」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法