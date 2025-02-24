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    週二清晨下探12度！ 白天各地逐漸回溫轉乾

    週二桃園以北及東半部地區清晨仍有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。（記者方賓照攝）

    週二桃園以北及東半部地區清晨仍有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。（記者方賓照攝）

    2025/02/24 21:30

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（25日）清晨仍受冷氣團影響，北台灣低溫下探12度，白天起冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升；桃園以北及東半部地區清晨仍有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。

    中央氣象署預報，週二清晨受強烈大陸冷氣團影響，早晚低溫中部以北及東北部地區12、13度，南部及花東地區14至15度，局部近山區及空曠地區氣溫會更低，不過到了白天各地氣溫明顯回升，西半部及東南部地區高溫可達21到23度，宜花約18到19度，澎湖13到16度、金門10到18度、馬祖7到13度，留意日夜溫差大，請適時調整穿著。

    降雨方面，明白天起環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9到10級強陣風，新北、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

    天氣風險公司表示，明白天冷空氣明顯減弱，只有東半部有零星局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲天氣，夜間在西半部可能逐漸會有起霧的現象開始發生；溫度有較大幅度的回升，特別是在北部、東北部、東部回升幅度很大，夜間低溫仍然會比較偏涼，嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫仍可能降到12到14度，日夜溫差明顯，早出晚歸要多加注意。

    紫外線方面，基隆市、花蓮縣為「輕量級」；台中市為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為東北風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物稍易累積；晚間西半部局部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部空品區清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週二白天起冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升。（擷取自中央氣象署網站）

    週二白天起冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，基隆市、花蓮縣為「輕量級」；台中市為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，基隆市、花蓮縣為「輕量級」；台中市為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二中部空品區清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二中部空品區清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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