促轉會成立1週年 楊翠：太晚做轉型正義 檔案移交有些被遮蔽

2019-05-31 09:37

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會去年5月31日成立至今屆滿1週年，促轉會代理主委楊翠今天上午表示，台灣太晚做轉型正義，她透露第6波檔案移轉多達13萬筆檔案還未到位，促轉會研究員只好先到行政院的辦公室看檔案，但有些檔案被遮蔽必無法判讀。

楊翠說，促轉會研究員等工作人員當然會有挫折感，由於外界有些人認為為何檔案的徵集、移交為何這麼慢？不過，我們不會因此就意志消沈、我們不能放棄，只有努力去做，去面對它，以各種方式來解決問題。

促轉會在未來的一年將強化徵集檔案，特別是會將檔案解密做為重要標的，其次，對於不義遺址與威權象徵如何處理也將進行規畫。

她表示，我們理解台灣太晚做轉型正義，有些單位的人觀念還沒轉變，但轉型正義也是一種倡議行動，「溝通就是一種倡議！」

楊翠今天上午接受寶島新聲電台「新聞放輕鬆」節目專訪，在回顧促轉會掛牌運作1週年時，做了以上表示。

被詢及促轉會的工作面臨什麼困境？楊翠說，促轉會要平反涉及轉型正義的案件，首先要從檔案釐清真相，但很多人誤解檔案都已徽集到位，其實到目前進行第6波的檔案移轉，第6波這13萬筆檔案是分批移交，可能要到今年底或明年初才能全部到位。

學者出身的楊翠，自己也是政治受難者家屬，她的阿公是已故作家楊逵。楊翠說，她自出生滿月後就與阿公住在台中東海花園，阿公的身材非常瘦小，30歲得了肺結核，在綠島被關時還有肺結核症狀，但阿公的意志很堅定。

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