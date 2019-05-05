楊逵與神秘外省軍人相遇 楊翠解開「米上校」真實身分

2019-05-05 10:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促轉會代理主委楊翠近日查閱檔案發現，30多年前他父親楊逵曾提及的「米上校」故事，原來該人真實身分為台灣省警備總司令部少校「米蔭庭」，他因牽涉「北峰區工作委員會案」在1953年被槍決，死後葬於六張犁。

楊翠今日發文指出，這是白色恐怖時期，一個台灣作家與一個外省軍人的故事。1983年4月12日，楊逵受訪談及，他自己因「和平宣言案」 被逮捕、偵訊、審判的歷程。

楊逵當時回憶，1949年4月被逮捕後，在許多偵訊單位轉來轉去，曾在警務處陽明山招待所，接受日以繼夜、強光襲照的疲勞審訊，仍堅持不肯承認參加組織。

楊翠說明，「當時只要受不了逼供，接受誘導，自白畫押，承認有參與組織，死刑的機率極高」。

有一回楊逵被允許稍事休息，因為累極，站在樹下半睡半醒，有一位警備總部的陪審「米上校」，輕輕從背後拍了拍他，只說一句「你有甘地的風度」就走了。

楊翠指出，後來楊逵被轉到軍法處，有兩個朋友也從保密局被送到軍法處，「米上校」託他們向楊逵傳話，說自己也正被關在保密局，將以「洩露情報」罪名被槍斃。

楊翠提及，他父親一直記得這個「米上校」，即使只是拍拍背說一句話，在獄中這彷彿就成為親友一般。然而，一直沒能弄清楚「米上校」究竟是誰？因為什麼案子被指控「洩露情報」？是否真的被槍斃，何時被槍斃的？

「這兩日查閱其他資料，意外地發現了米上校的真實身份！」楊翠談及，「米上校」，其實是米少校。米蔭庭，河北臨城縣，楊逵被逮捕偵訊當時，他是台灣省警備總司令部少校。

1949年9月，台灣省警備總司令部改組為台灣省保安司令部，而米蔭庭後來轉任國防部大陸工作處少校參謀，在這個工作任內，被指控洩露保安司令部的偵查情報給葉敏新等人。

而葉敏新被指為「北峰區工作委員會案」案首，這個案子牽連到31人，米蔭庭與葉敏新等4人被判死刑，1953年5月15日，執行槍決。

楊翠強調，在威權統治時期，受害的人民，不分族群、階級、性別，也不分政治意識型態、政黨派系，黨政軍特「自己人」被抓被殺被關非常多，以目前掌握的已申請補償基金會的補償案件 9千多人來計算，軍籍人士佔了15-18％。

然而，還有很多人未曾提出申請，許多外省來台軍人，因為在台灣沒有親人，因而沒有計算在裡面。

楊翠認為，那個年代，有傷痛的故事，也有溫暖的故事，所有這些光與影，都是我們歷史的一部份。楊逵與米蔭庭，在特定時空交會，相互給予溫暖，念記一生，這是傷痛記憶，也是超越族群與身份，動人的人性光亮。

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