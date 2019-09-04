促轉會今赴國民黨黨史館 再移轉3筆未曝光228檔案

2019-09-04 13:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會審定國民黨所持有33筆二二八事件黨史資料為政治檔案，須依「促進轉型正義條例」移轉國有，既上次順利移轉28筆後，促轉會今日再度偕同檔案局至國民黨黨史館，進行第二次政治檔案移歸作業，順利再移轉3筆政治檔案。

促轉會表示，8月21日已與檔案局至黨史館，完成28筆政治檔案移歸作業，因國民黨表示部份檔案保存地不在黨史館，或找不到實體檔案，故排定今日進行剩餘檔案的移歸作業。

促轉會強調，今日共計完成3筆檔案移歸，另有2筆與二二八事件有關的檔案，即「台灣謝雪紅處分案」及「帽簷自述」，國民黨表示找不到實體檔案。如國民黨尋獲檔案，仍應辦理移歸。

據促轉會審定政治檔案清冊提及，「台灣謝雪紅處分案」檔案文件日期為1947年5月，是與中監會及中組部有關文件；1952年「帽簷自述」檔案內容，則與台灣二二八事件目錄及台事親歷記有關。

促轉會統計，第一階段審定33筆政治檔案，已完成31筆檔案移歸國有。今日完成移歸的3筆檔案，為國民黨「台灣省黨部」系列檔案，內容均涉及二二八事件，相關檔案在黨史館網站並未公開，為首次對外揭露的二二八事件資料。

據了解，國民黨台灣省黨部3筆檔案均為1947年的檔案，內容涉及花蓮縣黨部報告黨員訓練班學員涉入228事件的情況，涉入人員已違反黨紀撤職；台南縣黨部財政委員會人員因涉案而遭軍隊扣押，因此需要增補人員推動業務，並附上替代人選履歷。

以及題名為「人事什卷」的代電南京中央組織部報告，檔案內容提及「...蔣渭川前被政府指為參加二二八事變...經國防部下令通緝一案前往本會參加調查列舉事實報請查核...函國防部取消通緝傳令...竊面查蔣渭川之非奸黨」。

促轉會表示，這3件政治檔案在三方確認清點後，由檔案管理局攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，即會開放供全民使用。

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