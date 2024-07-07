吳崢桃園反濫權：國民黨選輸就翻桌、輸不起

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主說明會」，民進黨發言人吳崢宣講。（記者李容萍攝）

2024/07/07 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市中壢區市議員今（7）日聯合舉辦「反濫權護民主說明會」，包括民進黨發言人吳崢、民進黨不分區立委林月琴等人到場宣講，與台下支持者齊喊堅定守護台灣民主、反對國會濫權，並強調民主不能往後退，台灣不能倒退走。

吳崢表示，今年1月13日的總統大選，民進黨賴清德當選總統，因為不是侯友宜當選，也不是柯文哲當選，所以他們心有不甘，國民黨的傅崐萁、民眾黨的黃國昌在選完想要捲土重來、敗部復活，最後想到從立法院反攻，把國家的部會，還有司法、監察的權力通通拿過來，大家期待新上任的國會要通過福國利民的民生法案，結果國民黨、民眾黨藍白第一個搞的法案竟是國會擴權法案，要把立委的權力變大，未來一般老百姓、公司行號、甚至商業機密，只要有立委一紙公文來就要提供，過去立委管不到，把人叫到立法院來質問、訽問，像犯人一樣輪流拷問。

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吳崢嘲諷國民黨「選輸就翻桌、輸不起」，再來會做很多過去8年做不到的事，小英前總統堅持台灣主權的路線，讓台灣在國際上受到越來越多的關注，受到越來越多國家的尊重，經濟也起來越來好，上個月的台北電腦展，美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳等世界級科技大咖來台灣，這表示國際上越來越重視台灣，都要跟台灣交朋友，中國對此非常不開心，最近一直小動作頻仍，一下子把我們的漁民抓過去，一下派他們的漁船來我們海域，推出懲治台獨22條新規等，中國不開心台灣的翅膀硬了，中國的好朋友中國國民黨也不開心，心裡所想的只有怎麼樣讓中國開心，想把政權搶回去改成親中路線，這種事情大家能接受？

林月琴也說，這屆國會在藍白佔多數下，現在國會只能用「荒謬至極」形容，國會擴權法案讓藍白聯盟得以濫用權力，無視專業評估，另一個問題是「藐視國會」的定義模糊，不僅政府官員，甚至一般民眾也可能面臨嚴重罰款，這是對民主的侵犯；國會擴權法案將使機密文件調閱變得容易，如果台灣與中國公司有競爭關係，中國是否可以透過親中立委調閱機敏資料？這是造成另類國安危機，立法院將變成全國最大的洩密中心！

包括桃園市黨部主委黃傅淑香、桃園市議員徐景文、張肇良、彭俊豪、黃崇真、王珮毓、黃瓊慧，以及遠從南投前來助講的南投縣議員沈夙崢等人接力宣講，強調想要一權獨大的立法院，絕對不是憲政國家的常態。未來宣講會一場接著一場，告訴大藍、小藍，人民是最偉大的台灣人的權力不是拿來濫用的。

民進黨不分區立委林月琴宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員魏筠宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員徐景文宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員黃瓊慧宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員張肇良宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員彭俊豪宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員黃崇真宣講。（記者李容萍攝）

桃園市議員王珮敏宣講。（記者李容萍攝）

中壢女兒的南投縣議員沈夙崢宣講。（記者李容萍攝）

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