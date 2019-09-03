遲來的轉型正義！ 促轉會為布農族人伍保忠平反

2019-09-03 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕布農族人伍保忠涉嫌叛亂被台灣省保安司令部逮捕，在判決尚未核定前，便於1953年羈押期間病逝看守所。據促轉會最新公布「司法不法案件調查報告」，認定伍案是威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則的刑事案件，依法應予以平反。

促轉會今年初發現，在六張犁亂葬崗發現伍保忠之墓，其身分為南投東埔部落布農族原住民，非過去外界所認知的漢人，遂促成一輩子不知道父親下落的伍金山，北上親自迎回父親伍保忠的遺骨。

據促轉會調查，伍保忠因涉及叛亂案，在1952年5月8日遭扣押，在軍審期間判決尚未核定時，便在1953年1月18日病逝於看守所，病故後部落親人皆不知下落。

促轉會查閱當年偵查、審判卷宗，得知台灣省保安司令部擬以伍保忠觸犯參加叛亂組織罪、判刑10年，因人在判決完成前病逝，最後軍方核定伍保忠部分改為「不受理判決」。

調查報告提及，該案軍事審判官未就伍保忠否認犯罪的辯解進行調查，逕以共同被告自白為有罪判決之基礎，侵害伍保忠的聽審權，侵害公平審判原則。

促轉會指出，依據1952年5月11日伍保忠於「刑警隊」的談話筆錄記載，「問：李振樂曾介紹你參加王三派所領導的『民主同盟會』，經過情形如何？你詳細的講出來」。

伍保忠當時回答：「大約是38年夏天，在東埔派出所，李振樂對我講，叫我參加，是什麼名義我記不清楚了，當時我答應參加，可以，李振樂就把我的名字寫去了，從那以後李振樂並沒有交給我什麼工作。」

促轉會強調，據此，伍保忠並不清楚李振樂邀請他加入什麼組織，遑論主觀上認識到自己參加叛亂組織。判決對伍保忠犯罪事實的認定並不完備，未能滿足證據裁判原則的要求，侵害公平審判原則，也欠缺發動刑罰權的合理基礎，該案屬於「促進轉型正義條例」應予平復之司法不法。

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