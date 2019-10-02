「東廠說」惹議 張天欽被彈劾

2019-10-02

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院促轉會前副主委張天欽（見圖，資料照）因「東廠說」引發爭議，監察院昨以十二比○的票數通過彈劾，張妻、監委楊芳婉請假未出席。提案彈劾的監委高鳳仙、楊美鈴認為，張明知促轉會並未討論人事清查法（除垢法），卻放假訊息給媒體，意圖影響當時新北市長參選人侯友宜選情，違反行政中立，重創促轉會聲譽，不利轉型正義推動，極為不當。

放假訊息打侯友宜選情 違行政中立

同樣投下贊成票的監委王幼玲則表示，彈劾案文指張天欽對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法，劍指侯友宜等違失，是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控；但張於媒體報導後見獵心喜，在內部非正式會議中，企圖利用機會以侯友宜為例來推動除垢法，則屬不當，為被彈劾的理由。

高鳳仙說，張天欽明知促轉會並未討論是否訂定除垢法，竟於去年八月廿二日、廿三日接受媒體訪問時表示，促轉會正在討論除垢法，最快二○一九年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者，如檢察官、法官或警總等人員，進行身分清查與釐清責任等訊息。張天欽以副主委及發言人身分，對媒體釋放促轉會將制定除垢法的不實訊息，又引導媒體報導除垢法是劍指侯友宜，核有明確違失。

高表示，去年八月廿四日，張天欽等六人開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞。張於會中表示，「侯說鄭南榕案他是去救援、問心無愧」，這是轉型正義最惡劣的例子，如果沒有炒作很可惜，間接影射的話殺傷力最強；另提及，「我們準備例子，民進黨立委每人餵威權題，我們升格為東廠」等語。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法