稱牙醫盼高虹安別唱歌遭李國璋批「雙標」 林志潔：不懂邏輯

新竹市民眾黨議員李國璋稱高虹安唱歌是「綠能你不能、荒謬雙標」，陽明交大法律學者林志潔稱：牙醫師期待的是高虹安做好市政，不是期待她唱歌，不懂會變成「綠能你不能的連結」。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/07 22:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大法律學者林志潔日前提到，看牙醫時有牙醫師向她反映，希望新竹市長高虹安參加牙醫師宴會時不要再唱歌了，且說到大家是期待高虹安做好市政，而不是期待唱歌。結果此貼文被民眾黨議員李國璋批是「綠能你不能、荒謬雙標」，並指林志潔或賴清德可唱歌，為何高虹安不能唱歌？對此，林志潔也回應說，牙醫師的意思是期待高虹安好好做市政，不是期待她唱歌，再者現在的市長是高虹安，難道李國璋希望她來規劃市政嗎？

林志潔說，李國璋提到，「為何林志潔可以唱歌，高虹安不行？這是綠能你不能！」，她說，在選舉時大家到各社區中秋晚會當然都會應邀唱歌，但她從來不會說：「相信大家都很期待我的歌聲吧」，更重要的是，「等者等之，不等者不等之，」牙醫師期待的是市長做好市長的事，她又不是市長，無法好好做市政，結果李國璋拿她和市長相提並論，不知道李國璋是何用意？是要她現在好好規劃市政嗎？

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她說，多數市民的期待是高虹安好好做市政，而不是期待高虹安唱歌，為何會變成「綠能你不能」的連結，李國璋的邏輯讓人難以理解。

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