韓國瑜否認「挖石油」汪潔民怒嗆：騙徒永遠不用說真話

2019-09-23 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今召開總預算編列說明會時，被民進黨議員問到「挖石油的預算編在哪裡」，未料韓竟回嗆：「挖石油請問誰說的？」還反問「有白紙黑字嗎？」對此，財經名嘴汪潔民不滿怒嗆，「騙徒永遠不用說真話」。

針對民進黨議員高閔琳質疑「挖石油的預算到底編在哪裡？」韓國瑜今動怒回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚，誰說挖石油的？」高不甘示弱回說：「您自己的競選政見」，未料韓竟說：「我競選政見有白紙黑字嗎？」

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提出在南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄的負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意，但他在正式的政見公報中，並未將挖石油這點列進去。

對此，身為「資深」高雄人的汪潔民在臉書分享相關新聞，他傻眼地說，「我笑了，真的忍不住笑了出來！國民黨啊國民黨，這就是你們大黨的總統候選人嗎？」他更怒嗆韓國瑜，「騙徒永遠不用說真話，騙了高雄又要來騙台灣人的概念」。

針對韓國瑜否認「挖石油」一事，行政院長蘇貞昌也諷刺，「睜眼說瞎話，這是最好的例子」。

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