點名國民黨登報31大老 趙少康：有人向郭台銘要一大筆錢

2019-09-19 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選，曾受邀出任郭台銘競選總幹事的資深媒體人趙少康爆料，日前登報連署呼籲郭團結的國民黨31位大老中，有一人向郭台銘「要了很大數目的錢」，比之前趙少康參與過的所有選舉經費都來得多，「我不講，那數目很大」。

郭台銘幕僚、永齡基金會顧問高虹安近日透露，趙少康之前已答應出任郭台銘的競選總幹事；據《TVBS》報導，趙少康還原當時情況說，郭台銘12日造訪他家時，仍在天人交戰，並問趙少康，若參選，趙少康是否願意幫忙操盤，趙少康當時跟郭台銘提及，若能說服台北市長柯文哲，促成「郭柯配」，勝選機會才大，但柯文哲拒絕，最後「郭柯配」告吹，郭台銘也決定放棄參與2020總統連署。

趙少康18日在網路談話節目《觀點》表示，雖然「郭柯配」最後並未成功，但郭台銘向他分享，柯文哲「從未跟自己要過一分一毛錢的資源」，郭台銘覺得柯文哲這點很不錯；一旁的資深媒體人尹乃菁也直呼，「所以你就知道郭台銘的處境有多麼揪心，你們（國民黨人士）這些人過去拿我的錢、要我的資源，結果現在還叫我出來選，而且現在大家都翻臉。」

趙少康接著驚爆，郭台銘曾告訴他，「國民黨登報那31大老當中，有些人向他要了一大筆錢」，甚至有1人要的錢比趙少康過去參與過的選舉募款、花費的經費來得多，「我不講，那數目很大」。

趙少康認為，雖郭台銘宣布不參選總統，但仍有很多事情可以做，像是創立智庫、邀請國際優秀的學者參與。

至於郭台銘會不會支持國民黨總統參選人韓國瑜？趙少康直言，那要看韓國瑜的表現了。

國民黨榮譽主席連戰等31人12日曾在各報頭版登廣告發表聲明，呼籲郭台銘與韓國瑜合作參選，未料，郭台銘當天上午就突然透過幕僚蔡沁瑜宣布「正式退出國民黨」，還痛批這份名單上有多少人「人在曹營心在漢」。

網路談話節目《觀點》影片：

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