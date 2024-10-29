翁曉玲稱無遵守憲法判決義務 洪申翰：憲法不是你家旁邊的自助餐

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2024/10/29 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，沒想到國民黨立委翁曉玲卻口出狂言稱，立法院沒有遵守憲法法庭判決、釋憲案的義務。對此，立委洪申翰強烈建議，翁曉玲委員應該馬上辭去立法委員的職務。

洪申翰在臉書PO文表示，2018年底，同婚公投大敗，同婚陣營氣勢低迷，反同的國民黨更想利用當時反同婚的能量，在當年度的立法委員與總統的選舉中，痛擊民進黨支持同婚的候選人，民進黨的立委候選人，在同婚立法的最後表決前，壓力極大，一方面明知立法通過後，自己會面對極不利的選戰，但另一面是大法官釋憲擺在眼前，這要怎麼選擇？

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洪申翰指出，最後的結果，當然大家都知道了，在民進黨的全力動員下，同婚三讀立法通過。原因很簡單，因為就如柯建銘說的「所有人都必須向憲法低頭」，憲法當前，就算對於選舉跟個人的政治利益再不利，都沒有選擇。

洪申翰續指，對憲法的忠誠，就是對民主憲政體制的忠誠，所以，聽到翁曉玲委員跟國民黨團公然喊出：「立法院沒有遵守憲法判決的義務」，這種公然要和憲法對抗的狂言，強烈建議，翁曉玲委員應該馬上辭去立法委員的職務。

洪申翰直言，因為立法委員的權力是來自於憲法，一個不打算遵守憲法的立法委員，到底憑什麼擁有憲法賦予立法委員的權力呢？翁曉玲已經公然表達，她不願意對這個國家的民主憲政體制忠誠，這個國家的憲法，不是妳家旁邊的自助餐，讓妳有權力的條文就遵守，妳不喜歡的條文就對抗。這道理一點都不困難。

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