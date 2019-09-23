去年選戰多次提南海挖石油 韓今嗆議員：挖石油誰說的？

2019-09-23 13:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年選前多次提到南海挖石油，議員高閔琳今天質疑「挖石油的預算到底編在哪裡？」，豈料韓國瑜竟回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚！」

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提出在南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄的負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意，不過他在正式的政見公報中，並未將挖石油這點列入。

韓國瑜今天率市府團隊到議會，進行明年總預算說明會。民進黨議員高閔琳質疑說，韓國瑜提出的重大政策，「不管是摩天輪、不管是挖石油，不管是青年創業基金100億，這些有沒有在你編列的總預算裡面？挖石油的預算到底編在哪裡？」

高閔琳並舉青年創業基金為例，指韓國瑜原本說民間募資70億，政府編列30億，結果30億變3億，剩下的27億呢？

針對挖石油這點，韓國瑜有點動怒，他回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚，誰說挖石油的？」

高閔琳不甘示弱回說：「您自己的競選政見」，韓國瑜竟說：「我競選政見有白紙黑字嗎？」幸好此時鈴響，主席裁示時間到了，結束雙方唇槍舌戰。

高閔琳事後表示，韓市長回答不出問題，竟然裝傻回答：「高議員今天我們把話說清楚，挖石油是誰講的？」

高閔琳批說，人不要臉天下無敵，韓市長耍賴、耍流氓的功夫，真是百年難得一見政治奇才，令人瞠目結舌！

去年選戰辯論影音

韓國瑜在4分20秒處起談於太平島所在的南海開採石油

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法