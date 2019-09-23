證據在這！曾說要挖石油今否認 韓國瑜跨時空打臉自己

2019-09-23 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今被議員高閔琳詢問「挖石油的預算編在哪裡？」韓國瑜對此直說「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚！」其實，韓國瑜在2018年11月19日高雄市長選舉電視辯論會上，曾親口說明在太平島海域開採石油的想法。

從去年的辯論影片來看，韓國瑜在4分25秒回答競選對手陳其邁有關石化產業的問題時，特別提到了太平島石油一事。韓國瑜當時表示，所謂在太平島開採石油並不是在島上開，而是在海域開。

韓國瑜說，民國70年中國石油公司經過經濟部核准展開探勘，當年探勘了523公尺，到了民國102年左右又展開第二次探勘，深度達到4000多公尺，同樣也是經濟部核准的。

韓國瑜表示，2017年5月中油和另外兩家公司聯合開採台灣海峽的石油，既然太平島隸屬於高雄市管轄，那麼如果有朝一日太平島開採了石油，高雄市政府一定要分一杯羹。

以上種種論述言猶在耳，議員高閔琳今天質疑韓國瑜相關政策時，韓國瑜竟反問「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚，誰說挖石油的？」似乎不知道有影片保留了去年辯論會的過程。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法