世界警消運動會我勇奪23金 總統蔡英文召見肯定

2019-09-23 16:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕在台灣外交遭中國嚴重打壓之際，台灣警察也能突破封鎖，貢獻心力！警政署上月參加「世界警消運動會」，獲得包括23金等共69面獎牌，成績傲人，總統蔡英文今天特別召見得獎的警消同仁，肯定代表團卓越表現。

警政署長陳家欽也在臉書《NPA署長室》PO文「警察也有外交，你聽過嗎？」敘述整個心路歷程，表示台灣執法人員的實力在國際備受肯定，也更讓國際看見台灣。

陳家欽說，從上月8至18日為期10天的世界警消運動會，台灣和來自世界79餘個國家，近萬名警察、消防及相關執法人員，在中國成都盛大展開，所有選手無不卯足洪荒之力，在各項賽事中角逐最高榮耀，台灣選手表現相當亮眼出色。

本次代表團共有34位警職同仁參加，無論是在游泳、柔道、射擊、巴西柔術、空手道、田徑、跆拳道、鐵人三項…等項目，都能看見我們的選手勇奪佳績！統計這次參賽成果，台灣共獲金牌23面、銀牌21面、銅牌25面，合計69面，亮麗的成績，不僅台灣執法人員的實力在國際備受肯定，更讓國際看見台灣！

世界警察消防運動會（WPFG）始自1983年，由美國加州警察運動聯盟（CPAF）創辦，其目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽，被稱為警消人員的「奧林匹克運動會」。

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