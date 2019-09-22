小英台南總部月底進駐 黃偉哲：台南選情處危急邊緣

2019-09-22 20:53

〔記者蔡文居／台南報導〕蔡英文台南競選總部主委、台南市長黃偉哲今天偕同地方幹部召開選務會議，目前台南總部即將完工，月底即可開始進駐。黃偉哲於會中提出示警，他說，2020總統大選，台灣面對中國勢力的各種滲透及強烈施壓，除了國民黨在選舉上的步步進逼外，還需面臨小黨分票的危機，這次台南的選情正處在內外交迫的危急邊緣。

黃偉哲表示，他感謝各級幹部的努力，讓市府同仁的辛勞成績，能更被社會各階層看見，目前市府的民調已逾七成的支持度，呼籲各級幹部全力衝剌，讓市民對市府的支持度能轉換成對總統及立委選情的支持度，同時他也會持續讓市政更好，成為市民支持民進黨的最好動力。

黃偉哲說，2020總統大選台灣將遭遇中國有史以來最強烈的施壓，面對中國勢力的各種滲透，以及除了國民黨在選舉上的步步進逼外，還需面臨小黨分票的危機，這次台南的選情正處在內外交迫的危急邊緣，更需要地方幹部率先整合團隊，取得組織戰的優勢，讓總統、立委以及政黨票，都能搶得2020大選勝利的先機。

競總執行總幹事林士傑與蔡麗青則說明，位於西門路四段、立賢路口的小英台南競選總部即將完工，月底同仁即可開始進駐，希望大家不要放過任何一張選票，達成「總統連任、立委全壘打」的勝選目標。

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