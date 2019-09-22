徐永泰質疑小英論文 徐世榮再轟：手法非常不道德

2019-09-22 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學經濟史博士徐永泰以「讀後感」為題，在媒體投書質疑總統蔡英文的博士論文。政大地政系教授徐世榮日前評論徐永泰文章的首段內容「嚴重偏頗」、「明顯過度陳述」，今（22）日更直言，徐永泰的做法「非常不道德（unethical）」。

徐永泰18日投書聯合報系北美《世界日報》，指稱他親自到倫敦政經學院（LSE）圖書館借閱蔡英文的博士論文後，對內容、格式提出質疑。蔡英文19日對此回應「隔行如隔山，這個在做專業的評論的時候還是要小心一點」。徐永泰20日隔海反問小英：「哪些地方不夠專業請一一就文說明。」

徐永泰18日投書第一段寫道，總統蔡英文的論文「在2019年6月前在英國倫敦大學政經學院裡是不存在的」、「2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中」。徐世榮看完文章後質疑，筆者是怎麼論證得到這本論文6月前「不存在」？另外，若6月才登錄，又怎能查到「Not available」的目錄畫面？認為「Not available」意思是「遺失」才對。

徐世榮今天再發文指出，日前說徐永泰「過度陳述」是客氣了，由於繼續有「不禮貌的回應」，他要告訴徐永泰，這手法「非常不道德的」，表面上以讀後感為題來檢驗論文品質，卻刻意挾帶否定論文效力的目的，混為一談。

網友們回應「做過碩士博士學位的人，都應該知道某校圖書館不存在該校某個論文紙本，並不代表該論文不存在」、「說個實例，之前曾查閱牛津大學某人2007的博士論文，圖書館的回應也是找不到，過了半年才來信說又找到了，我該懷疑那位博士嗎？」

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