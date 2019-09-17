柯文哲被拱登記電詢老婆 陳佩琪給了這句話

2019-09-17 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日是中選會受理總統連署登記最後一天，上午稱不會去中選會登記的台北市長柯文哲，卻在下午5點30分出現在中選會門口，原來是有支持者把柯爸、柯媽帶往中選會，希望柯文哲登記參選。對此，柯文哲晚間透露，有很多人要他登記參選，他還打電話詢問妻子陳佩琪的意見，陳佩琪則回應，「你要去登記就去登記啊。」

本報報導，柯文哲之所以會去中選會，是因為柯P的民間支持者在下午跑到市長室，積極勸進他去登記，還把柯爸、柯媽都帶到台北，一起載去中選會，柯文哲才只好去「接爸媽」回家。

柯文哲今晚參加美麗島電子報董事長吳子嘉主持的「吳董談大選」網路直播節目，在入口處被媒體問到今天去中選會幹嘛？他表示：「我媽媽來，去跟媽媽講一下話」。據《三立新聞網》報導，柯文哲透露，母親何瑞英上午打電話問他，鴻海創辦人郭台銘不選該怎麼辦？他回說，「沒關係啦，沒那麼嚴重」。

報導指出，柯文哲說，最鼓勵他參選總統的是他媽媽，「出發點還是一種焦慮」，他還說，因為很多人要他登記參選，因此他還特地打電話詢問陳佩琪的意見，而陳佩琪則回他，「你要去登記就去登記啊」。

陳佩琪晚間也在臉書爆料，柯文哲今早出門前突然問她一句「要登記參選，要1500萬，妳有沒有 ？」陳佩琪說，想也知道答案，直接回他「沒有！」、「靠勞力一個病人一個病人看的基層醫生，會一下子拿得出1500萬？我又不是做生意的」！

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