「國師團」搶人幫柯文哲登記！傳副手原打算提這2位...

2019-09-17 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日是中央選舉委員會受理總統連署登記最後一天，沒想到原先宣布不會領表的柯文哲，竟然在登記截止時間現身中選會，原來是柯文哲的民間支持者「國師團」從下午就開始「盧」要柯文哲前往登記，沒想到最後竟然直接把柯爸、柯媽帶到台北，有媒體爆料，國師團原先打算提前台南縣長蘇煥智或是去年曾參選台南市長的富商林義豐當柯文哲的副手。

根據本報報導，柯文哲的幕僚表示，柯文哲的民間支持者在下午跑到市長室，積極勸進柯文哲去登記，聲稱「如果不出征，就沒有任何舞台」，不僅將登記參選保證金100萬元準備好，連副手人選都幫忙找好。

而根據《鏡週刊》報導，這些支持者提出的副手人選讓幕僚相當不知所措，他們分別提出前台南縣長蘇煥智以及去年參選時舉辦大型音樂活動而聲名大噪的「虧雞福來爹」林義豐。

據本報報導，當時全市長室的幕僚都力勸柯文哲三思、不要衝動，柯文哲從頭到尾沒有定見，導致「盧了一下午」，本來以為過登記時間就沒事了，沒想到其中的擁柯前立委黃文玲竟然將柯爸、柯媽都一起載去中選會，柯文哲才會去「接爸媽」回家。

台灣民眾黨籌備處事後也發出聲明，強調黨主席「柯文哲主席並未登記」，並稱柯文哲為感謝支持者的熱情，柯文哲前往中選會「簡單致意」。

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