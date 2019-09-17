柯文哲現身中選會外！ 柯幕僚：去接柯爸柯媽回家

2019-09-17 19:23

首次上稿 18:32

更新時間 19:23（新增民眾黨聲明）

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是中央選舉委員會受理總統連署登記最後一天，繼鴻海集團創辦人郭台銘昨晚宣布不登記，台北市長柯文哲今早也跟進，發聲明稱不會領表，但就在中選會登記時間截止時間傍晚5點30分左右，柯文哲卻赫見現身中選會外，引發外界關注。

豈料，柯文哲卻推說是來「接爸媽」的。

柯營幕僚透露，今天下午有支持者跑來市府十一樓（市長室所在樓層），積極勸進柯文哲去登記，聲稱如果不出征，就沒有任何舞台，不但備妥登記參選保證金100萬元，連副手人選都幫忙找好了。

副手、保證金都準備好 支持者「盧了一下午」

該幕僚無奈說，對方差點把柯文哲架出去，全市長室的幕僚都力勸柯文哲三思、不要衝動，柯P從頭到尾沒有定見，「盧了一下午」，本以為過登記時間就沒事了，沒想到對方竟然連柯爸、柯媽都帶到台北，一起載去中選會，柯文哲才只好去「接爸媽」回家。

由於前立委黃文玲稍早趕赴中選會，聲稱她受柯文哲的委託申請，但由於中選會副主委陳朝建已宣布下午5點30分登記已截止，黃文玲還為此在現場與中選會人員爭論。

對此，該幕僚說，身分證在柯文哲身上，也沒有委託人去登記，這是（其他人的）自發性行為，無法阻止，但柯文哲真的沒有要參選。

民眾黨籌備處稍晚發出正式聲明，強調「柯文哲主席並未登記」，並解釋柯文哲接獲通知，中選會有眾多支持者期盼柯文哲參與總統大選，然柯文哲仍希望繼續努力市政，為感謝支持者的熱情，柯文哲前往中選會簡單致意，並希望能將民眾的熱情轉化成支持民眾黨的動力。

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