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高虹安住豪宅、都更爭議遭檢舉 竹檢續偵辦中

竹市議會民進黨團去年到新竹地檢署告發新竹市長高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例。新竹地檢署表示，民進黨議員等告發高虹安相關案件共5案，都已分他字案繼續偵辦中。（記者洪美秀翻攝）

竹市議會民進黨團去年到新竹地檢署告發新竹市長高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例。新竹地檢署表示，民進黨議員等告發高虹安相關案件共5案，都已分他字案繼續偵辦中。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/26 13:26

〔中央社〕竹市議會民進黨團去年到新竹地檢署告發新竹市長高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例。新竹地檢署表示，民進黨議員等告發高虹安相關案件共5案，都已分他字案繼續偵辦中。

新竹市議會民進黨團去年9月召開記者會，指高虹安與男友李忠庭共住新竹市豪宅「回建築」，林姓屋主有濃厚建商背景，合理懷疑李忠庭為白手套向建商承租豪宅。記者會結束後，民進黨團把掌握到高虹安涉嫌貪污及違反廉政倫理等事證送交新竹地檢署，告發高虹安。

當時民進黨團告發內容，包含高虹安涉使用原新竹市政府發言人施淑婷無償提供的車輛跑公務行程，後來施淑婷被升任為民政處長，質疑是否有對價關係；以及高虹安居住的「回建築」，是否為建設公司無償提供，還是利用李忠庭收取不當餽贈，李忠庭是否為建商與高虹安之間的白手套等。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，林姓屋主去年1月購買回建築1戶，2月以新台幣5萬元租給李忠庭，3月高虹安解除擱置多年的新竹市光復段「寡婦樓」等都更案，4月辦理環評公開會議並召開說明會，而林姓屋主與得標都更案的「理銘開發」關係密切，質疑與高虹安有對價關係。

新竹地檢署向中央社記者表示，民進黨議員告發的高虹安等相關案件，已依法偵辦中，另有民眾等告發內容，合計共有5件他字案依法偵辦中，但因偵查不公開，無法對外透露相關案情。

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