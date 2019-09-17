其實很想選？ 陳佩琪爆柯P早上問她有無1500萬登記參選

2019-09-17 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選連署登記在今（17）日下午5時30分截止，鴻海創辦人郭台銘昨日即宣布不參選2020，而一直被外界認為有機會參選的柯文哲，也沒有完成登記手續。不過，柯文哲妻子陳佩琪晚間在臉書發文表示，柯文哲今天早上出門前，突然問了她一句「要登記參選，要1500萬，妳有沒有」？

陳怒：伸手要錢的無賴漢

陳佩琪今晚在臉書發文表示，柯文哲從政後，「最大的改變就是從一個生活節儉的醫生，變成一個處處跟老婆伸手要錢的無賴漢」，有一年燈會還要她掏2000萬幫償還燈會欠款。陳佩琪說，「想到一個人支撐家庭的辛苦，還要面對三不五時脫口而來的無理要求，常忍不住私下唉聲嘆氣，好幾天不想跟他說話」。

陳佩琪更爆料，柯文哲今早出門前突然問她一句「要登記參選，要1500萬，妳有沒有 ？」，陳佩琪說，想也知道答案，直接回他「沒有！」、「靠勞力一個病人一個病人看的基層醫生，會一下子拿得出1500萬？我又不是做生意的」！

陳佩琪抱怨，以前就常跟柯文哲說，若知道自己以後要從政，30年前就要有先見之明娶個富家女，「沒錢想選舉，在台灣是天方夜譚」！她也說，或許有人會罵醫生還抱怨生活辛苦，「其實我不是抱怨，自己過得好好的，只是拿不出數千萬給他做選舉而已」！陳佩琪也感嘆，最近在國外旅遊被扒了150歐元，「到現在想起來還心痛不已」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法