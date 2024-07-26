為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

不滿被判刑 顏寬恒：案子核心竊佔國土無罪，引來兩案竟有罪？

顏寬恒得知判決後痛批，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，案子核心一審判決無罪，後面兩個案侮辱抹黑誇張無法接受。（記者黃旭磊攝）

顏寬恒得知判決後痛批，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，案子核心一審判決無罪，後面兩個案侮辱抹黑誇張無法接受。（記者黃旭磊攝）

2024/07/26 13:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒在自家沙鹿服務處發表近5分鐘聲明，事後受訪繼續痛批法院沒有斟酌有利證據，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併起訴偽造文書跟盜領助理費，但「案子核心一審判決無罪，更誇張是後面這兩個案，侮辱抹黑指控盜領助理費，誇張無法接受。」

顏寬恒強調，假買賣及詐領助理費兩案判決有罪，難以接受，等到收到判決文後會提出上訴。

顏寬恒說，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併起訴偽造文書跟盜領助理費，但案子核心一審判決無罪，太太陳麗凌接受偵查庭審訊，當天上午7點就以5百萬交保已經是天大冤枉，更誇張是後面的偽造文書跟盜領助理費這兩個案，「侮辱抹黑指控顏寬恒盜領助理費，最誇張無法接受，支持者也一定對判決無法接受。」

在場媒體提問，關鍵證物中林姓助理太太記帳本，內容提到顏董代收代付總表，指出立法院薪資都是用於顏寬恒事務。

顏寬恒表示，關於盜領助理費一案，前助理林進福的太太有到庭作證，出庭說明用本人（林進福太太）想法記帳，至於薪水全部由先生帳戶支配，「沒有用到顏寬恒一絲一毫，跟顏寬恒沒相關。」

顏寬恒指出，在法院審判過程，黃小姐（林進福太太）說的非常清楚，包括林金福從事助理及相關選民都出庭作證，「最遠的到馬祖也有證人來作證」，非常遺憾希望相信司法公正獨立，但是遺憾這兩個罪被判有罪是天大冤望，對他本人最大的污辱，這個案子的核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併判決偽造文書跟盜領助理費有罪，等收到判決文後會提出上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風攪局！顏寬恒涉豪宅貪污案 延至7/26宣判
2024/07/24 18:32

凱米颱風攪局！顏寬恒涉豪宅貪污案 延至7/26宣判
顏寬恒夫妻、胞弟與共犯共5人 被控告罪名與判刑看這裡
2024/07/26 10:34

顏寬恒夫妻、胞弟與共犯共5人 被控告罪名與判刑看這裡

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
顏寬恒貪污案7/25宣判 台中地院：若放颱風假改7/26宣判
2024/07/23 11:32

顏寬恒貪污案7/25宣判 台中地院：若放颱風假改7/26宣判
國民黨：支持顏寬恒上訴 以捍衛清白
2024/07/26 11:21

國民黨：支持顏寬恒上訴 以捍衛清白

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
顏寬恒涉貪等案合計判8年4個月 陳柏惟喊無法想像
2024/07/26 12:24

顏寬恒涉貪等案合計判8年4個月 陳柏惟喊無法想像
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播