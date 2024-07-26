不滿被判刑 顏寬恒：案子核心竊佔國土無罪，引來兩案竟有罪？

顏寬恒得知判決後痛批，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，案子核心一審判決無罪，後面兩個案侮辱抹黑誇張無法接受。（記者黃旭磊攝）

2024/07/26 13:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒在自家沙鹿服務處發表近5分鐘聲明，事後受訪繼續痛批法院沒有斟酌有利證據，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併起訴偽造文書跟盜領助理費，但「案子核心一審判決無罪，更誇張是後面這兩個案，侮辱抹黑指控盜領助理費，誇張無法接受。」

顏寬恒強調，假買賣及詐領助理費兩案判決有罪，難以接受，等到收到判決文後會提出上訴。

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顏寬恒說，起訴案核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併起訴偽造文書跟盜領助理費，但案子核心一審判決無罪，太太陳麗凌接受偵查庭審訊，當天上午7點就以5百萬交保已經是天大冤枉，更誇張是後面的偽造文書跟盜領助理費這兩個案，「侮辱抹黑指控顏寬恒盜領助理費，最誇張無法接受，支持者也一定對判決無法接受。」

在場媒體提問，關鍵證物中林姓助理太太記帳本，內容提到顏董代收代付總表，指出立法院薪資都是用於顏寬恒事務。

顏寬恒表示，關於盜領助理費一案，前助理林進福的太太有到庭作證，出庭說明用本人（林進福太太）想法記帳，至於薪水全部由先生帳戶支配，「沒有用到顏寬恒一絲一毫，跟顏寬恒沒相關。」

顏寬恒指出，在法院審判過程，黃小姐（林進福太太）說的非常清楚，包括林金福從事助理及相關選民都出庭作證，「最遠的到馬祖也有證人來作證」，非常遺憾希望相信司法公正獨立，但是遺憾這兩個罪被判有罪是天大冤望，對他本人最大的污辱，這個案子的核心是由竊佔國土罪開始，因竊佔案搜索蒐證後才一併判決偽造文書跟盜領助理費有罪，等收到判決文後會提出上訴。

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