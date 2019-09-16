若郭台銘不選？柯文哲：那就認真準備民眾黨立委選舉

2019-09-16 22:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕明天是中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，外界關注鴻海集團創辦人郭台銘選不選，若不選，台北市長柯文哲會不會投入戰局。不過柯文哲晚間接受東森新聞《平論無雙》專訪時鬆口表態，「那我們就很認真準備民眾黨的立委選舉。」

所以言下之意是無論如何都不會投入2020戰局嗎？柯文哲笑說，開玩笑，不選要早點講，總不能剩下三分鐘才去找副手、準備資料，再跑去登記，現在怎麼來得及，而且明天下午五點過了就沒有了，根本就沒有辦法選啊。

但主持人提醒，11月22日前還有政黨提名機會。柯則笑笑說，謝謝妳告訴我這個時間點，那等明天下午過後，再開始問這個問題，明天的事情明天再煩惱；他接著也說，妳以為選總統大選，好像在選里長一樣，只要宣布參選，旗子拿出來搖一搖就有票嗎，拜託，沒有這麼容易。

當被問及是否可能擔任郭台銘副手？柯直言，如果這次要選舉的話，「那我自己選就好了」，要選我們就自己選正的，因為不管當總統還是副總統，都要脫離（台北市長）職務，選舉還是很花時間，這也是為什麼自己說韓國瑜完了，一天24小時，你說要趁假日跑選舉行程，但難道高雄市在假日都不會發生事情嗎，你覺得有可能嗎。

他還說，副總統就是深宮怨婦的角色，唯一功能就是等有一天總統掛了，他可以接任，在總統還沒有掛之前，他是不可以有聲音的。

柯文哲重申，台灣還是要政治文化改變，我們要的是一個明治維新，改變政治文化，這個沒有成功，誰當總統，「我看都是笑一笑而已」，沒有想像那麼有效。

他笑著自稱是蠻理智的人，「不會犯山本五十六的錯」，明明「日本就打不贏美國，你還偷襲珍珠港」，「我選2020就是偷襲珍珠港」，其實他算過「我選的機會，贏的機會很大」。

柯文哲否認自己一直勸郭台銘參選，但他強調，「我們是希望台灣有一個重開機的機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法