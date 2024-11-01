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    藍委下週拚財劃法闖關 卓榮泰：過去8年補助地方增加2000億以上

    立法院今邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/01 10:58

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委拚財劃法在下週財委會闖關，行政院長卓榮泰日前曾表示「現在版本執行最有把握」，他今天受訪回應，現在的財劃法執行起來確實最有把握，而且中央過去8年對地方一般性的補助預算增了2000億以上，會在這個基礎下保持和地方更多的合作。

    卓榮泰表示，現在的「財政收支劃分法」行之多年，就它的垂直跟水平分配來講，大家執行起來是最有把握的，這確實沒錯。

    卓榮泰說，但在過去幾年當中，中央跟地方的關係是逐漸地往更好的方向在前進，比方對地方的一般性補助預算，「在這過去幾年當中增加了有2000億以上，這8年來增加了2000億以上」。

    卓榮泰表示，地方財政收支的賸餘，過去也從（105年）賸餘41億到達（111年）463億，改善了10倍以上；很多的跨縣市、跨區域，而且是計畫型、連續性的預算，也都是中央長年在配合地方的需求底下，編列足夠的預算。

    卓榮泰表示，從這幾個方向來看，未來還是在這個經驗上跟地方保持更多的合作，而且很多的社會支出、福利支出更是不能夠中斷。因此，他認為，如果有這個理念，共同進行有效的溝通，還是會在中央地方合作的模式下，找出一個更好的方式。

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