幫郭台銘想好競選口號？ 柯文哲：台灣重開機

2019-09-16 12:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘表態參選2020總統領表登記時間只剩明天、17日最後一天，郭至目前為止尚未對外表態參選，如今又傳郭陣營已做好「參選、不參選和初期宣布參選但不選完」等至少3套劇本，讓國民黨在選戰中戰戰兢兢，民進黨也不敢小覷。

不過，一直積極促成郭柯盟的台北市長柯文哲今天受訪，卻是不斷迴避稱「不曉得」、「這應該去問郭台銘」、「這應該去問蔡沁瑜（永齡基金會副執行長）」。

對於傳出郭營有3套劇本，甚至可能在等親民黨的門票，柯皆表示「聽不懂」、「不曉得」，但沒有辦法替替郭台銘回答，應該去問郭台銘到底在等什麼，他不知道癥結點是什麼，最近沒有跟郭台銘聊過郭王配。

不過基層擔憂，柯文哲若不參選2020，郭台銘又遲遲未做決定，屆時民眾黨可能會出現沒有母雞的狀況，柯則說，但是再怎麼拖也就是拖到明天下午5點而已。

若都不選，要如何拉抬自己的候選人？柯坦言會比較辛苦，但通常是等前提確定了，再來想下一步。

柯也說，郭如果要選，蔡壁如才會去幫忙，沒有就不會去了；郭要選，柯家軍就會幫忙連署，一般來講連署大概要兩千個點，還要訓練站長，沒有那麼容易，表面上有40幾天可以連署，其實真正可以連署的時間也不多。

面對媒體追問認為郭台銘到底會不會選，柯文哲僅重申，「我不曉得，我每次都說猜測沒有意義，有發生就是1沒有發生就是0，所以統計對群體有意義，對個人沒有意義。」

至於郭台銘如果參選，是否會送上什麼祝賀的話？柯文哲說，以前講過啦，「台灣重開機」，這是自己幫郭想的口號，至於送上祝賀詞簡單，這通常是幕僚的事情，不是他的事情。

如果郭最後決定不選，是否會投入2020選戰？對此，柯文哲忍不住苦笑說「天啊」，最後一秒才說不選，那我們怎麼準備，這個太倉促了。

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