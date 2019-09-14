韓粉高喊「我愛你」 韓國瑜：謝謝，我結過婚了

2019-09-14 17:29

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜今天下午到台中市東勢區東聖宮參拜，原訂3點46分抵達，結果遲到32分鐘，直到4點18分才到，但粉絲熱情不減，高喊「我愛你」，韓國瑜則幽默回應，「謝謝，我結婚了」！

韓國瑜在立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒及前台北縣長周錫瑋、台中市議員冉齡軒等人陪同下至東勢區東聖宮參拜，東聖宮主委陳樺及榮譽主委林日勇特別致贈粽子及包子，祝福韓國瑜當選第15屆總統，現場「總統好」、「韓國瑜凍蒜」聲不絕。

韓國瑜表示，「2020年拜託東勢鄉親要認清大局，要了解我們的處境，要了解台灣的未來，要了解我們下一代的青年人是多麼的辛苦，我們沒有辦法改變現狀，也沒有辦法改變民進黨的貪污腐敗，我們唯一的希望及唯一的機會就在2020年1月11日這張神聖的選票對不對」？

韓國瑜說，民進黨執政3年半，台灣人民受盡辛酸、受盡各種痛苦及心中憂愁，我們害怕未來，擔心現在，我們為現在的生活覺得辛苦，更擔心下一代沒有光明的前途，各位東勢的鄉親要改變這樣惡劣的狀態，要改變台灣危險、改變人民貧窮，我們只有唯一的機會，2020年1月11日一定要讓我們的台中立法委員全壘打，讓總統韓國瑜順利當選。

立委江啟臣則說，我們等很久了，等韓國瑜當總統，等蔡英文下台，東勢種水果的農民多，韓國瑜就是「賣菜郎」，所以要選賣菜的做總統，看到柚子滯銷很傷心，所以要選總韓國瑜為大家「打通路，找頭路」，台灣安全、人民有錢。

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