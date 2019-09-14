穿雲箭扒手來相見？韓國瑜跑台中宮廟傳2竊案 記者採訪也遭殃

2019-09-14 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕韓國瑜今天到台中連跑21間宮廟，所到之處吸引不少韓粉聚集加油打氣，但截至中午為此發生兩起扒竊案件，被害人包括一位媒體記者及一位民眾，警方下午緊急召開記者會，呼籲民眾在該參選人接下來行程中，務必留意自身財物並提出防扒竊之道。

據了解，第一起竊案發生南屯區萬和宮，也是韓國瑜今天到台中連跑21間宮廟的首站，一位電子媒體的女記者當時擠在人群中採訪，有竊賊趁機拉開她提袋拉鍊，偷走內有4000多元現金的皮夾，她一直到北屯區紫微宮採訪時，才突然接到警方電話通知，表示在西屯區福壽宮附近撿到皮夾，這才驚覺財物遭竊。

另起竊案則是發生在南區醒修宮，當時韓國瑜正在該處參拜，一位住在附近的民眾前往看熱鬧，未料放在後褲袋，內有1萬8000多元現金的皮夾也被扒走；由於發生地點都是在韓國瑜參拜的宮廟行程中，警方不排除是同夥的扒竊集團，趁著人多混亂之際下手犯案。

有民眾對此揶揄，表示韓當選市長後一直說要讓高雄發大財，結果還沒看到高雄市民發大財，反倒是台中市民先失金；而警方下午也緊急召開記者會說明表示，由於該參選人接下來還有參拜宮廟行程，呼籲前往參加民眾財不露白，盡量不要帶貴重物品到現場，若有背包也務必背在前方。

此外若發現可疑人事趕緊就近向警方反映通報，盡量站在有監視器的地方防範，另警方也已加派檢扒勤務，確保民眾財產安全。

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