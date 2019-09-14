國民黨初選還沒結束？韓國瑜反擊

2019-09-14 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中市展開宮廟拜訪行程，中午來到大里福興宮，遲到約8分鐘，他向支持者致意時，痛批蔡英文說國民黨初選還未結束，但民進黨還未初選，賴清德卻已經被結束，才這是可怕，他強調，國民黨初選是在公平公開公正之下，產生了總統參選人。

韓國瑜在中午12點16分抵達大里福興宮，身旁依舊有大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台北縣長周錫瑋及立委顏寬恒、沈智慧等人陪同。

韓國瑜一到，民眾大喊韓國瑜當選，韓總統好，相當熱情，民眾站滿廟內廣場、二、三樓還有站著。由於韓國瑜到大里時，已跑了7個宮廟，時間正好是中午，因此廟方特別準備了炒麵、碗粿、包子、大麵焿、魯豬腳、豬雞腳、大腸竹筍湯、花生及粉圖、草湖冰等庶民美食，讓韓國瑜填飽肚子。

韓國瑜向支持者表示，台灣在民進黨蔡英文領導3年多來，過得太辛苦，蔡英文說，國民黨7月初選在現在還沒有結束，意思是國民尚分裂，蔡英文總統大錯特錯。

韓國瑜說，國民黨初選公平公正公開，誕生總統參選人，但民進黨還未初選，賴清德就已結束，才是真正可怕，國民黨初選公平公正公開，民進黨才是不公平不公正，感覺不公開。

韓國瑜表示，他所接獨所民進黨的支持者，大部份是支持賴清德，他在鄉下隨便問，一大堆人為賴清德打抱不平，蔡英文卻說國民黨初選未結束，讓他不能接受。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法