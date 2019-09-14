隱瞞藍營重大訊息？ 前軍系國代：韓國瑜須做說明

2019-09-14 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕曾經在國軍政戰擔任反統戰工作的前國民大會代表黃澎孝認為，國民黨總統參選人韓國瑜曾簽署特定媒體的「無色覺醒」主張，其中泛著明顯的「紅暈」，甚至要求討論統一的步驟與模式，韓國瑜有必要說明向特定媒體「承諾」了哪些事情。黃澎孝並質疑：「能讓國台辦決定我們的總統人選嗎？」

黃澎孝11日在臉書上表示，韓國瑜當選高雄市長後，受到特定媒體愛戴，以連篇累牘的「社論」、「專論」，並且發動旗下電視、電子傳媒，連續7、8個月，24小時，幾乎無間斷地正面報導單一的「特定對象」，這是過去總統直選或國民黨初選以來，未曾有過的案例。

黃澎孝認為，特定媒體獨厚韓國瑜的原因，就是因為韓是第一個簽署「無色覺醒」的政治人物，他們之間存在著一份「期約關係」，而「無色覺醒」就是由特定媒體的集團董事長在去年5月拋出的想法，但「無色覺醒」的十大主張的其中幾項泛著明顯的「紅暈」，像是開啟討論未來兩岸統一的步驟，這與國民黨的兩岸立場有很大的距離，韓國瑜對國民黨隱瞞了這項「重大訊息」。

黃澎孝指出，特定媒體還在8月20日的社論中提到，韓國瑜務必要「信守承諾」，，貫徹「無色覺醒」所樹立的主張，強調韓在更上一層樓過程中及未來擔任領導人，都會謹守這些主張，努力促其實現。黃澎孝說，韓國瑜身為總總參選人，有必要向全體國人說清楚向特定媒體「承諾」要「實現」什麼？是要讓「兩岸政經融合」？還是要給予共產黨在台灣「公平的競爭機會」？抑或是「討論統一的步驟與模式」？

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