韓國瑜「沾醬油」跑台中21間宮廟 第3站開始就遲到

2019-09-14 16:25

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、張瑞楨、楊政郡、許國楨、張菁雅、歐素美、張軒哲／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到台中造勢，從早上8點半起要在不到12小時內連跑21間宮廟，堪稱鐵人行程，以遲到著名的他，從第3場西屯福壽宮就開始遲到11分鐘，接著場場遲到5到25分鐘，第4場在紫微宮首度與盧秀燕同框造勢，仍遲到10幾分鐘，讓盧秀燕等了許久，目前以第8場太平聖和宮遲到最久，將近半小時，遲到大王果然不是浪得虛名。

民眾質疑，韓國瑜因為愛遲到頻頻引發爭議，常被叮得滿頭包，競選團隊安排台中狂掃21間拜廟行程，分散在19個行政區，平均每小時安排2間宮廟，除了車程、致詞，被質疑連拿香時間都不夠，中途還要安排吃小吃、弔唁行程，民眾懷疑不是韓國瑜愛遲到成性，就是團隊故意陷他於不義，連總統蔡英文也說「能有多少實質互動，蠻存疑的！」

韓國瑜狂掃21間宮廟的沾醬油行程，除了第1場早上8點半的南屯萬和宮提早數分到場，然後走到隔壁第2場的文昌宮參拜，接下來就遲到連連，第3場西屯福壽宮開始遲到11分鐘，中間拜廟行程一度縮減到5分鐘，到了下午1點9分的太平聖和已經遲到25分鐘。

韓國瑜原本排定7月25日和8月20日到台中造勢，都因大雨或颱風取消，這次將上次安排11間宮廟，擴大到21間的鐵人行程，「沾醬油」旋風式行程事先就備受質疑，不是會遲到就是取消，果然第3場開始就遲到，第4場紫微宮排媒體聯訪，也臨時取消，致詞後轉頭就走。

韓國瑜拜廟行程，上午8點30分參拜南屯萬和宮、8點40分參拜南屯文昌宮廟、9點07參拜西屯福壽宮、09點35分參拜北屯紫微宮、10點06分參拜北區明德宮天聖堂、10點36分參拜中區順天宮輔順將軍廟、11點39分參拜南區醒修宮、12點08分參拜大里福興宮、13點09分參拜太平聖和宮、13點56分參拜潭子潭水亭觀音廟、14點33分參拜神岡區社口萬興宮、15點06分參拜豐原慈濟宮、15點49分參拜東勢東聖宮、16點53分參拜大肚瑞安宮、17點21分參拜龍井新庄永順宮、17點55分參拜沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、18點45分參拜梧棲浩天宮、19點21分參拜清水紫雲巖、19點59分參拜大甲鎮瀾宮。

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