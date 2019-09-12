郭台銘退黨 宋瑋莉：大家當韓國瑜分身幫忙拉票

2019-09-12 12:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕郭台銘今天宣布退出國民黨，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉今天上午在國民黨基隆市黨部說，國民黨沒有分裂的本錢，國民黨總統參選人韓國瑜最近到處被抹黑，抹黑到沒天理；宋瑋莉說，韓國瑜這麼好的總統參選人，我們為什麼不能做他的分身，大家團結起來，總統支持韓國瑜、立委支持宋瑋莉，讓中國國民黨重返執政。

「中國國民黨藍天志工團」秋節聯誼活動，今天上午在中國國民黨基隆市黨部舉行，國民黨立委參選人宋瑋莉到場跟支持者祝賀秋節快樂；國民黨基隆市黨部主委黃希賢高呼口號，要大家全力支持韓國瑜，才能讓民進黨小英下架。

黃希賢推崇藍天志工團長顧峻魁對國民黨盡心盡力，他要拜託大家支持國民黨提名的立委參選人宋瑋莉，一定要讓她當選。而目前的民進黨蔡政府只會補貼、補貼、補貼，不會拚經濟，只有國民黨才會全力拚經濟，因此政黨票一定要衝高，讓蔡英文下台，但前提就是要讓韓國瑜當選。現場上百志工高喊「韓國瑜凍蒜，宋瑋莉凍蒜」。

宋瑋莉表示，這次選舉就是選擇中華民國或者台獨，一定要團結，不能分裂，現在外面抹黑韓國瑜，已抹黑到不像話，天理難容。國民黨沒有分裂的本錢，也沒有分裂的條件，這場仗一定要贏，因為這就是我們選擇要台獨，還是要中華民國繼續存在。

宋瑋莉說，最近不斷有人抹黑韓國瑜，我們一定要替韓國瑜發聲，將心比心，為何麼不能當他的分身呢，沒道理，大家要易位思考一下，為了政黨票大家一定要團結，請大家支持她進入國會，幫她加油。

宋瑋莉說，她從中元祭開始一直跑，跑遍基隆社區、大小社團，跑到快到中秋節，但是她每天晚上只有2、3小時，有時候這場晚會致詞握手後，她趕到下一場時，活動都快結束，她只能跟大家致歉；如果有她沒到場的地方，她也請大家來當她的分身，幫忙拉票，讓她有機會為大家服務。

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