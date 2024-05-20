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綠營議員質疑林育鴻、劉彥澧人事爭議 盧秀燕︰2人未涉及司法

綠營質疑用爭議大官，盧秀燕表示一分證據說一分話。（記者蘇金鳳攝）

綠營質疑用爭議大官，盧秀燕表示一分證據說一分話。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/20 21:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市多位民進黨議員今天在市議會質疑，市長盧秀燕兩個大官研考會主委劉彥澧疑金流有問題，而副秘書長林育鴻則疑似牽涉到北士科偽造文書案，用了2個爭議的官員，其用人哲學有問題，要求盧秀燕說出這2人是否在案件發生有跟盧說明案件？盧秀燕強調，「一分證據說一分話」，更何況目前2人沒有涉及司法，目前適任。

劉彥澧則強調，自己有主動跟市長說明，也表示只要有涉案就辭職。

民進黨市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、陳雅惠及謝家宜今天在市議會質疑盧秀燕用人哲學有問題。張芬郁表示，盧市長用人令人質疑，如用了疑似涉及北士科偽造文書風波的副秘書長林育鴻，還有被外界批評「白天做民調晚上做網軍」研考會主委劉彥澧涉及金流問題，影響市府聲譽及市政推動，不禁質疑其用人哲學。

陳淑華也質疑盧秀燕的用人，她表示，副秘書長林育鴻及研考會主委劉彥澧，一個關係到北士科案，一位金流還需要釐清被外界懷疑是否跟詐騙案有關，2人是盧的重要大官都產生爭議，捲入爭議事件，她要盧秀燕說明，是否向2人詢問相關問題？這是跟市政有關係的；議員陳俞融也要求市長盧秀燕說明。

盧秀燕則表示，「我不用詢問，他們自己會來跟我說明」。她強調，首先，台中市長首長及官員嚴守紀律，要有操守，第二件事，身為市長對於主管及同仁，她的評論不應該超過司法偵辦，若有涉及司法的話，應該以法規處理，但現在沒有相關檢調及證據證明兩人有涉及司法，而且「我不會偵辦案件」。

此外，陳淑華更質疑研考會編了200萬做了9次民調及60萬3次擴充民調，是為了替盧秀燕置入選舉，第9次未做完就急著做擴充民調，而且只要每一次市政出問題就急於做有利於市府的民調，如市府發生西布特羅食安事件，就忙著做購物節民調，把公帑置入選舉。

民進黨議員陳淑華（左三）、陳俞融（左二）及張芬郁（右三）等質疑盧秀燕用人哲學。（記者蘇金鳳攝）

民進黨議員陳淑華（左三）、陳俞融（左二）及張芬郁（右三）等質疑盧秀燕用人哲學。（記者蘇金鳳攝）

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