韓造勢爆粗口 柯：台上台下 還是要區分

2019-09-10

〔記者沈佩瑤、陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前晚造勢晚會，竟叫支持者學鹿鼎記裡的康熙皇帝及韋小寶，罵黑韓產業鏈「他奶奶的」、「恁爸等你」，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨被問及此事，苦笑說：「這些情緒性的用語，在郭身上比較不容易出現。」台北市長柯文哲則笑呵呵說：「台上台下，原則上還是儘量區分一下啦！」

郭辦：或許這是個人風格

對於韓國瑜前晚爆粗口，蔡沁瑜昨回應：「對個人行為不多作評論，或許這是個人風格吧！」那郭董事長會這樣講話嗎？蔡苦笑：「不會，這些情緒性的用語，在郭台銘先生身上比較不容易出現。」至於這樣是否有失總統參選人的高度？蔡只說：「看大家怎麼評論。」

韓國瑜在新北造勢，郭台銘在臉書發文「拚場不如拚全世界」，是否針對韓？蔡沁瑜說：「大家誤會了，台灣值得關注的事情很多，例如中華小將讓台灣重返榮耀這樣的大事。」她還說，自己是高雄女兒，高雄市現在發生第一型登革熱，這情況滿危急的。

國民黨號稱新北造勢有三十五萬人參加，郭也有信心嗎？蔡沁瑜說：「這種拚場的事，不用太作比較，有沒有認同的心才是重點。」

柯文哲昨天則笑稱要韓國瑜儘量區分一下台上與台下用語，對於韓前晚稱「香港流血、小英補血」，柯文哲受訪稱，也不用講成那麼那個啦！

柯文哲還引用孫子兵法「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」柯解釋，兩岸議題有時候滿危險的，所以他的態度就是，面對兩岸、香港問題，都會選擇照稿念，「因為像我們有時候亂講話，但這種牽涉到國家的，原則上還是一致，這樣就好了。」

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