馬助講遭韓粉噓下台 韓急打電話致歉

2019-09-10

〔記者王榮祥、陳心瑜、邱書昱／綜合報導〕前總統馬英九前晚在新北市站台助講時，因高雄市長韓國瑜進場而被打斷，馬還被群眾噓下台，藍營民代直言「這對演講者是一種羞辱」；韓國瑜昨天出面滅火，指前天晚上到昨天中午打了三通電話後聯繫上馬前總統並致歉，馬見多識廣、心胸寬大，沒有太大問題。

稱馬見多識廣 沒太大問題

韓國瑜競選辦公室說明，韓國瑜前天晚上到昨天中午前後共打了三通電話給馬前總統；前晚因時間太晚、馬前總統已休息，未接電話；昨上午再打也沒接通；昨天中午馬回撥至市長室，市長室幕僚即刻聯絡韓，韓隨即回電。

韓國瑜昨天表示，因為前晚是第一場造勢，參加的人非常踴躍，發言的時間、次序調整上出了一點小小狀況、讓馬前總統等了一個小時，他特別跟馬致歉；他自己在場外也等了一個小時，接到工作人員電話才出發，沒想到發生這些「小插曲」。

自己沒遲到 不料發生「小插曲」

韓國瑜表示，馬前總統領導過國家，也看過很多世面，真的是見多識廣，且心胸也夠寬大，與他通完電話後就了解了，所以完全沒有什麼太大的問題，未來他會要求舉辦活動時注意行程安排，勿再發生類似狀況。

韓國瑜競辦昨天上午也發出新聞稿滅火，表示十分感謝吳主席、馬前總統、洪秀柱前主席等貴賓朋友的支持和力挺，昨晚造勢由於到場黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤，造成吳主席、馬前總統等貴賓致詞時間延宕，深表歉意。

競辦表示，由於活動流程大幅延後，韓國瑜也在場外等候，並無遲到，前晚不論是流程表或現場都沒有大進場，只是因為昨天後場舞台同時有許多民眾聚集支持，導致車子無法駛入，許多貴賓也因同樣情況，只好和韓國瑜一樣步行進入後場。

前晚造勢晚會主持人唐慧琳昨天解釋，支持者站了好幾個鐘頭苦等，得知韓國瑜抵達就群情激動、按鳴汽笛喇叭，導致馬英九的發言被打斷，她當時只能打圓場，請馬前總統到一旁完全是基於保護他，不希望場面太難堪且避免尷尬，不得已才和另一主持人許淑華先請馬結束致詞，「我們都很愛護馬英九，但也覺得很可惜。」

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