傳中秋節退黨、連假後宣布參選 郭辦：917前一定給答覆

2019-09-10

〔記者陳柔蓁、沈佩瑤／台北報導〕對於外傳鴻海創辦人郭台銘將在九月十三日中秋節當天宣布退黨，並在秋節假期後參與二○二○年總統大選？郭辦昨回應，目前外傳的劇本真的很多，謝謝所有認同郭台銘理念的朋友持續的關心和支持，希望大家能給郭一點時間思考，九月十七日之前一定會給各界答覆。

柯： 給郭出考卷 沒完全過關但大概可以

台北市長柯文哲昨晚接受TVBS政論節目《少康戰情室》專訪，被問到他先前出考卷給「盟友」郭台銘，要求郭回答如何處理中美資產，否則將被綠營貼上董建華2.0標籤（香港前特首）。柯文哲指出，郭沒有完全過關但大概可以，並笑說：「若郭台銘不選，輪到我要天人交戰了！」隨後柯自問自答：「問題是我來得及動員嗎？恐怕也是很難。」「我們這種一向在台北打空戰的人，突然要變成陸軍，沒那麼容易。」

由於向中選會申請為總統參選被連署人的時限在九月十七日截止，時間在中秋節連假之後，柯文哲前天被問到此事，笑稱自己還沒收到月餅，等收到月餅後再看月餅有沒有藏字條。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨天回說：「我們真的會送一盒月餅給柯，並符合他的期待，裡面會夾一張字條。」

送柯月餅做為起義（參選暗號）嗎？蔡沁瑜說：「因中秋送禮是人情之一，我們也希望找時間去送盒月餅，大家聊聊天。」

被問到郭是否真的決定出來選，只差宣布？蔡沁瑜表示：「Yes, I do.（我願意）代表承擔和責任，這句話要說出口很簡單，但要做到後續的事很難，要謹慎評估、務實考量，所以再給我們多一點時間。」

昨天也有媒體問到，挺韓國民黨人士多次質疑，郭台銘當初執意參與初選，也表示要支持初選出線的黨提名人，現在卻醞釀獨立參選，怎麼解釋參選正當性？蔡沁瑜回應：「我們希望民意支持，政黨利益與國家利益孰輕孰重，希望大家靜下心來思考。」

對於昨天有最新民調指郭台銘支持度領先韓國瑜一％，蔡沁瑜表示：「謝謝支持者們的相挺，郭台銘強調中道、不分藍綠，走出藍綠之外的主流力量，民調數字我們就是參考，沒有太多意見。」

柯文哲昨出席東明社會住宅招租記者會前受訪，對於傳出郭台銘秋節後宣布參選，柯昨再度說自己還沒收到「月餅」，並稱：「他（指郭台銘）有決定會跟我講，問題是我還沒聽到他的決定。」

至於郭台銘宣布當下柯是否會現身？柯昨沒有正面回應，而是說：「（距離獨立總統參選人連署九月十七日）只剩下八天，這是台灣歷史上最關鍵的八天。」

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