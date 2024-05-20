朱立倫不出席典禮還批評賴清德就職演說 遭大批網友砲轟！

朱立倫20日下午在國民黨中央黨部針對賴清德總統上午的就職演說發表評論，不料卻引來大批網友砲轟。（記者陳志曲攝）

2024/05/20 21:21

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評就職演說 朱立倫：別用形容詞解決問題 賴總統還是非常賴清德

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天（20日）正式就職，國民黨主席朱立倫沒有出席上午的就職典禮，下午還在藍營中央黨部批評賴清德的就職演說，反遭大批網友砲轟。

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朱立倫今下午在國民黨中央黨部針對賴清德總統上午的就職演說發表評論。朱立倫批，賴清德的演說內容只讓大家看到民進黨的利益還是在國家利益之上，賴清德忘了自己只有40%民意，民進黨在立院也是少數，少數可以用暴力、衝撞、禁錮主席等各種手段，要求多數一定要尊重少數，卻忘了少數要服從多數。希望民進黨遵守民主的程序，少數要服從多數，讓多數的民意通過所有重大法案，才是台灣民主之福。

朱立倫還說，國民黨希望民進黨政府拿出誠心面對朝野歧異，拿出真心面對兩岸之間的分歧，真正創造和平共融的兩岸，提出真正的解方，而不是用加強、改進、擴大或增進這些形容詞來解決問題，朝野一起努力，才能真正讓台灣更好，台灣要更好。

朱立倫將自己的談話影片PO到臉書後，不少網友留言酸，「各黨魁就你一個人缺席，真是毫無大將之風」、「大家都知道國民黨內跟國會都沒有你發言的餘地，政界也沒人甩你了，你至少表現風度，以第一大反對黨主席身分大方出席總統就職典禮，結果是在旁邊扭扭捏捏」、「今天國民黨有去參加的，才是國民黨未來的希望」、「馬英九也好，或是以前宋楚瑜省長，不管哪一黨當選，都會參加自己國家總統的就職典禮，這是民主風範該有的謙虛態度，但在你身上看不到這一點」。

還有人直言，「完全沒有檢討自己或者黨內的人有沒有做錯什麼事情，永遠在檢討別人，別人做的都是錯的，就光立法院打架鬧事事件，真的有黨紀在嗎？在裡面帶鋼盔，吹笛子，吹喇叭，還有什麼魔法裝？這是什麼黨啊！」、「政黨好壞，數據會說話，現在民調就你們國民黨最低！」、「確定你們代表多數民意ㄟ？哪來的自信？」、「台灣不要被國民黨弄倒就不錯了，一大堆垃圾法案！」、「鬧的是你們，講什麼屁話」。

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