大老登廣告籲郭王合作 國民黨：連戰發起獲熱烈響應

2019-09-12 09:40

〔記者施曉光／台北報導〕針對今日各大報出現由黨內大老聯名刊登的「團結、奮鬥、救中華民國」廣告，國民黨上午回應表示，這則廣告是由前主席連戰主動發起，並獲得黨主席吳敦義與歷任主席馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等人，以及多位工商界、軍方領袖等熱烈響應，國民黨對此表達感謝各界期盼藍軍大團結、共創中華民國榮耀的努力，並呼籲所有熱愛中華民國、忠於中國國民黨的黨員同志，能一心一德，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜，共同守護台灣，撥亂反正。

該廣告聲明指出，明年1月11日的總統與立法委員選舉，是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉，我們不能輕忽，不能漠視，更不可袖手旁觀。所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤。

聲明中也強調，中國國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心的合作：「『進一步』放棄意氣，相互獻策」、「『退一步』反省折衷，彼此協調」、「『讓一步』海闊天空，取得共識」、「『跨一步』集中全力，爭取勝利」。

聲明最後還呼籲如果重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，必然會是國家之禍，希望全黨全民集中選票支持國民黨總統參選人韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重建光明，兩岸重拾和平，台灣重返安定。

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