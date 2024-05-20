國會擴權案明續審 朱立倫：少數想要輾壓多數會演變成民主內戰

國民黨主席朱立倫。（記者林欣漢翻攝）

2024/05/20 20:46

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會明日將繼續處理藍白所提國會擴權案，藍綠仍可能上演肢體衝突，國民黨主席朱立倫今晚受訪表示，民主最重要的就是少數服從多數，多數尊重少數，如果少數想要輾壓多數，甚至執政黨想要民主獨裁，那就會演變成民主內戰，他呼籲賴清德總統，千萬要記得您是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何民主獨裁造成的民主內戰，都是台灣民主不可承受之痛。

朱立倫說，他對立法院長韓國瑜有充分信心，韓也有這樣的經驗及智慧。呼籲民進黨團一而再、再而三污辱、禁錮院會主席，或用衝撞主席台的方式，只會造成立法院更大的內訌及內亂，大家遵守相關規則，少數服從多數，多數就會尊重少數，如果少數想要碾壓多數，這不是民主，是民主獨裁。

請繼續往下閱讀...

對於稍早評論總統賴清德的就職演說非常「賴清德」，朱立倫表示，賴清德整篇所有的論述，都非常的「賴清德」，他堅持的意識形態、理念，都充分在這次就職演說展現出來。過去他擔任過副總統、行政院長，這些錯都是別人的錯，如何解決問題，不是用形容詞就能說服民眾，民眾要看到的是解決的方法。

而對於國民黨立委謝衣鳯出席就職典禮，朱立倫表示，國民黨有表達祝福，雖然不參加，但沒有禁止、杯葛，個別委員或縣市長參加都尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法